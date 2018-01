Ministrul propus al Educației a gafat din nou

După ce a avut parte de o audiere cu scandal în comisiile de specialitate din Parlament, opoziția taxând greșelile gramaticale pe care le-a făcut cu diverse ocazii, Valentin Popa, ministrul propus la Educație, a gafat din nou, luni, în fața reporterilor care voiau o reacție la cald după audiere.

Întrebat de Ana Iorga, realizatoarea rubricii "Pe cuvânt", de la Antena 3, care este motivul pentru care face atât de mult dezacorduri, Valentin Popa a spus că de vină sunt emoțiile, dar și "pasiunea" cu care vorbește:

"Se întâmplă când ai emoții și când vorbești cu pasiune...", a răspuns Popa.

Valentin Popa, propus pentru Ministerul Educaţiei, a recunoscut că a făcut de-a lungul timpului ''dezacorduri, bâlbe şi greşeli gramaticale'', însă acestea au fost cauzate de emoţii.



"A apărut un colaj de afirmaţii extrase din discursurile mele din ultimii ani. Nu mă pot exprima exact despre acest colaj, dar recunosc că, în ultimii 6 ani, de când am fost rector, am făcut dezacorduri, bâlbe, greşeli gramaticale, în general datorate emoţiilor. Nu neg că am făcut în trecut astfel de greşeli. Cine nu mai greşeşte? Oare mai găsim o persoană publică, care în ultimii ani să nu aibă astfel de dezacorduri? Afirm cu tărie că trebuie să am un limbaj perfect, mă voi strădui să îl am", a spus Popa, după audierile din Parlament.



El a afirmat că acel colaj apărut în mediul online nu a fost falsificat.



În ceea ce priveşte cuvântul ''pamblică'' folosit greşit de Valentin Popa în spaţiul public, el a arătat că în Moldova se foloseşte acest cuvânt, fiind un regionalism. "Întotdeauna am vorbit aşa şi sunt mândru că sunt bucovinean şi voi folosi în continuare aceste regionalisme", a adăugat Valentin Popa.

În timpul audierii sale din comisiile de specialitate, trei parlamentari PNL au tăiat panglici în faţa lui Valentin Popa şi i-au oferit acestuia o carte de gramatică, făcând aluzie la înregistrarea video care circulă pe internet în care ministrul propus apare în timp ce vorbeşte despre ”pamblică” şi face dezacorduri. Detalii, AICI.