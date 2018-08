Ministrul Sănătății, bilanț după șase luni de mandat: Am reuşit deblocarea situaţiei privind construcţia spitalelor regionale

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, în cadrul bilanţului realizat la împlinirea a şase luni de mandat, că a reuşit deblocarea situaţiei privind construcţia spitalelor regionale, al căror termen de finalizare este 2023.



"În şase luni de când am preluat portofoliul Sănătăţii am reuşit deblocarea situaţiei privind construcţia spitalelor, astfel încât pe 13 iulie, la Iaşi, am prezentat draftul studiului de fezabilitate, care va fi predat ministerului în cursul lunii august, iar cererea de finanţare va fi depusă în cursul lunii septembrie la Bruxelles. În 26 iulie am prezentat draftul de spital regional la Cluj. Studiul de fezabilitate va fi predat ministerului în cursul lunii septembrie, iar în cursul lunii octombrie se va depune cererea de finanţare pentru acest spital. La Craiova vom prezenta studiul de fezabilitate în cursul lunii septembrie, iar în luna decembrie vom depune cererea de finanţare pentru construcţia acestui spital", a precizat ministrul.



Ea a spus că aceste unităţi "vor schimba conceptul de spital din România", dar şi sistemul de finanţare.



În ce priveşte actele normative iniţiate şi aprobate, ministrul a menţionat că acestea au debirocratizat parţial sistemul şi au ajutat oameni care altfel nu ar fi avut "nicio şansă". Pintea a precizat că în mandatul său au fost aprobate patru ordonanţe de urgenţă, 14 hotărâri de guvern şi 35 de ordine de ministru.



"Prima ordonanţă de urgenţă a reglementat modul în care definim spitalele regionale, am asigurat asistenţă medicală în centrele de permanenţă. Prin hotărâri de guvern am introdus molecule noi, am aprobat regulamentul de sporuri. Prin ordine de ministru am realizat un lucru extraordinar, spun eu, am modificat Ordinul 50, cel care reglementează trimiterea pacienţilor la tratamente în străinătate", a explicat ea.



În acest sens, Pintea a făcut referire la cazul unei paciente aflate în Germania la studii, care avea nevoie urgentă de un transplant pulmonar şi pentru care s-a găsit un donator, dosarul fiind aprobat de către minister, fără ca pacienta să fie prezentă în România. A menţionat de asemenea cazul unei fetiţe în vârstă de 3 ani, care de la naştere se află în Spitalul Marie Curie şi care are nevoie de un transplant de intestin. În cursul zilei de miercuri urmează să fie aprobat dosarul în vederea realizării transplantului la o clinică din Birmingham (Marea Britanie), a mai precizat Pintea.



Totodată, a arătat ministrul, a fost reglementată plata tratamentului pacienţilor răniţi în incendiul din clubul Colectiv, decontarea fiind prelungită până în anul 2020. În acest an fost depuse 42 de facturi şi devize în valoare de aproximativ 250.000 de euro.



Ea a anunţat că se află în curs de aprobare 12 acte normative şi că există alte 24 în curs de elaborare, acestea referindu-se la organizarea activităţii de transfuzie sanguină, organizarea activităţii de transplant.