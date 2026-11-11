2 minute de citit Publicat la 07:40 11 Noi 2026 Modificat la 07:40 11 Noi 2026

Moţiunea simplă AUR împotriva lui Alexandru Nazare se dezbate și se votează miercuri în Senat. FOTO: Agerpres

Guvernul Luca Niculescu trece miercuri prin primul test de foc în Parlament. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este vizat de o moțiune simplă depusă de AUR, care îl acuză că ascunde adevărata dimensiune a problemei deficitului bugetar.

Votul decisiv are loc la ora 10, în Senat.

În paralel, se fac calculele pentru bugetul pentru 2027, în timp ce gaura uriașă din finanțele țării pune presiune pe noul Executiv.

Nazare este acuzat că prezintă selectiv situația finanțelor publice. Inițiatorii invocă o diferență de peste 28 de miliarde de lei între deficitul raportat în numerar și cel calculat potrivit metodologiei europene ESA pentru primul semestru din 2026 și cer publicarea periodică a ambilor indicatori.



Moțiunea vizează și menținerea lui Alexandru Nazare în funcție după schimbarea Guvernului. AUR amintește că acesta a condus Ministerul Finanțelor și în Cabinetul Ilie Bolojan, demis în urma unei moțiuni de cenzură susținute inclusiv de PSD. Ulterior, social-democrații au votat învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, în care Nazare și-a păstrat portofoliul.

Președintele Nicușor Dan a lansat marți seară, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, un avertisment privind situația financiară a României și riscurile la care s-ar expune țara dacă nu își respectă angajamentele de reducere a deficitului bugetar.

Șeful statului a explicat că o scădere a ratingului de țară ar putea duce la împrumuturi mai scumpe, creșterea ratelor pentru populație și firme, închiderea unor companii și creșterea șomajului. În cel mai rău scenariu, țara noatră ar putea avea nevoie din nou de ajutorul Fondului Monetar Internațional, care ar veni cu condiții dure.

Nicușor Dan a prezentat cifrele bugetului pe 2026: venituri de 730 de miliarde de lei și cheltuieli de 860 de miliarde de lei, indicând un deficit de 150 de miliarde de lei. Pentru a arăta cât de mare este suma, președintele a comparat-o cu valoarea întregului PNRR pe cinci ani, incluzând granturile și împrumuturile, dar și cu banii necesari pentru construirea a 2.500 de kilometri de autostradă sau a 45 de spitale regionale. Din această sumă, 60 de miliarde de lei reprezintă numai dobânzile pe care statul trebuie să le plătească pentru datoriile deja acumulate. Potrivit comparației făcute de președinte, cu acești bani s-ar putea construi 1.000 de kilometri de autostradă sau 18 spitale regionale.

Președintele a explicat că, deși România nu este singura țară care se confruntă cu probleme bugetare, este esențial ca statul să continue reducerea deficitului în ritmul promis. Orice abatere ar putea afecta încrederea investitorilor în capacitatea României de a-și plăti datoriile.