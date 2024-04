Mugur Ciuvică, candidat PUSL la alegerile europarlamentare: "Singurul partid pentru care aş ieşi eu la vot în 2024 e Partidul Umanist Social Liberal"

Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice (GIP), a devenit în mod oficial candidat la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, din partea PUSL.

Sursa foto: Facebook | Partidul Umanist Social Liberal PUSL Sediul Central

"Sper că mă cunoaşteţi pentru că sper că vă uitaţi la Antena 3, cel mai tare post de ştiri din România. Şi dacă e cineva care nu se uită, să se uite pentru că doar de acolo poate să afle ce se întâmplă în politica din România. Eu am ajuns pe listă tot legat de Antena 3. Am spus de mai multe ori că aşa cum arată scena politică de acum din România, singurul partid pentru care aş ieşi eu la vot în 2024 e Partidul Umanist Social Liberal.

Şi am zis şi primul motiv. E un motiv şi personal, dar şi important, pentru că este partidul fondat de domnul Dan Voiculescu, care se bucură de tot respectul meu pentru lupta pe care a dus-o ani şi ani de zile cu un sistem ticălos, securist, mafiot. Băsist, într-un cuvânt. A făcut şi sacrificii pentru asta, şi-a asumat sacrificiile.

Pornind de la aceste lucruri pe care le-am spus la televizor, câţiva colegi de-ai dumneavoastră mi-au zis dacă tot votez partidul, de ce n-aş putea să şi candidez, pentru că aşa cum spunea şi doamna Graţiela Gavrilescu, partidul vrea şi reprezentanţi ai societăţii civile. Evident am zis da, pentru că civil sunt dintotdeauna. Cu tot respect pentru domnul general (n.r. generalul Cristian Barbu - candidat PUSL la alegerile europarlamentare). Dar există loc şi de diferenţe în partidul acesta. Civil sunt, de 25 de ani practic lucrez în ONG-uri, în societatea civilă, şi zic eu că şi societatea civilă asta clasică merită un loc în politică. Pentru că avem societatea politică a lui Soros, avem societatea civilă de la SRI, de la SIE, tot felul de societăţi civile. Eu zic că şi asta tradiţională ar trebui să fie prezentă pe listele dumneavoastră. Vă mulţumesc mult pentru ofertă şi pentru încredere. Un lucru aş vrea să vă mai spun. Sunt pe poziţia a treia pe listă. Cred că are şi o valoare cumva simbolică, în sensul în care arată cât de mult îmi doresc ca această listă a Partidului Umanist să performeze. Şi primul criteru de performanţă pentru un partid neparlamentar este accesul în Parlament, în cazul de faţă în Parlamentul European. Chiar cred că se poate acest lucru. O să fie, zic eu aşa, nu sunt vreun strateg electoral, dar cred că e nevoie de foarte multă muncă şi de puţin noroc, dar sunt convins că PUSL merită să ajungă în Parlamentul şi sunt la fel de convins că şi Parlamentul European are nevoie de parlamentari umanişti", a declarat Mugur Ciuvică, la Consiliul Naţional al PUSL.