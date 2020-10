"În primul rând e bine să subliniem că nu mi-am preluat mandatul. Probabil într-o săptămână va mai dura. E o problemă gravă. Foarte multă lume ia măsuri împotriva acestui virus. Vreau să spun că foarte multă lume e foarte conştientă. Eu mai merg cu transportul public şi am văzut că 99% poartă mască. Situaţia e gravă, adică un om din 300 cu care ne întâlnim e purtător. Trebuie să respectăm măsurile date de specialişti şi trebuie să colaborăm. Până acum nu a fost o colaborare între Primăria Capitalei şi Ministerul Sănătăţii. Eu sunt un om al dialogului şi îmi doresc să am un dialog.

Am fost la Ministerul Sănătăţii, DSU. Sunt gata să colaborez cu toţi când îmi voi prelua mandatul. Aşa vom putea stăvăli această boală. Avem nevoie de un suport în ceea ce priveşte call-centerul. Trebuie să avem lista cu contacţi a unei persoane infectate, e nevoie de o supraveghere mai mare în spaţiul public unde normele nu sunt aplicate. Tot ce am spus acum e legată de zona de prevenţie. Acum e mai rău ca la început. Sistemul în ceea ce priveşte ATI e la limită”, a declarat Nicuşor Dan la Realitatea Plus,

Nicușor Dan: Ipoteza carantinării Bucureştiului este exclusă în acest moment.

Primarul ales al Capitalei a explicat și ce măsuri va lua dacă incidența cazurilor din București va ajunge la 3 la mie: ”Sunt măsuri obligatorii. Deci, în situaţia de 3 la mie, devine obligatorie puratea măştii în spaţii deschise. Probabil vom avea un sistem informatic prin care vom vedea cum sunt distribuiţi cei 3 la mie. Ipoteza carantinării Bucureştiului este exclusă în acest moment. Rolul autorităţilor locale e să asigure respectarea acestor prevederi. În rest, trebuie să colaborăm cu DSP, care în acest moment este motorul împotriva răspândirii bolii şi importantă stabilirea listei de contacte”.

Incidenţa cumulată a cazurilor de coronavirus în ultimele 14 zile în Capitală este 2,81 la mia de locuitori, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, scrie stiripesurse.