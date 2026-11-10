Nicușor Dan le explică susținătorilor AUR de ce a exclus partidul de la guvernare: „Nu prezintă încredere. Însemna scăderea ratingului”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat la conferința de presă pe care a organizat-o marți seară de ce nu a vrut să permită intrarea AUR la guvernare, încercând să le explice susținătorilor acestui partid de ce i se opune. Nicușor Dan a spus că AUR este un partid care nu se bucură de încredere nici în fața partenerilor, nici în fața piețelor, acest lucru mai ales din cauza declarațiilor radicale pe care liderii formațiunii le-au făcut de-a lungul timpului.

„Întrebarea a doua cu privire la AUR la guvernare. De ce am exclus AUR de la guvernare. Aici o să încep cu tangențial o discuție despre simpatizanții AUR pentru care am toată simpatia. Și-mi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a dialoga și dialogul a fost din toate părțile cu slogane.

Am fost în situația de a critica statul, de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic, deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii rvoltat de statul român, iar ăsta cred că e principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR.

Dacă ești simpatizant, e suficient să protestezi, dar dacă ești partid politic care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi și trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernare, ești suficient de de încredere, de predictibil, știi unde vrei să ajungi. AUR nu e în situația asta azi. O să exemplific. Ca să o spun foarte direct, AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară.

Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist. O să fie două jumătăți, una pe economie și una pe externe și securitate”, a spus președintele României.

Argumentul economic dat de Nicușor Dan

Președintele României a explicat mai întâi rațiunile economice pentru care AUR n-are trebuie să ajungă la guvernare, spunând că are „zeci de studii” are atestă că ajungerea unui partid populist al guvernare înseamnă creșterea dobânzilor la împrumuturi. El a făcut referire și la agențiile de rating despre care a spus că au spus „cu subiect și predicat” că un guvern cu AUR la București ar însemna scăderea ratingului de țară.

„E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare și asta e situația. AUR e considerat a fi populist de toată piața financiară. Am câteva zeci de studii, pot să vi le pun la dispoziție, care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare automat crește rata dobânzii cu care țara respectivă se împrumută.

Revin la ce-am spus, suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelurilor dobânzilor azi. Mai mult, toate cele trei agenții de rating la care toți investitorii se raportează o spun cu subiect și predicat este că ajungerea AUR la putere înseamnă scăderea ratingului.

De ce? Pentru că economia, investițiile, finanțarea țin de încredere. Investești când ai încredere că-ți recuperezi banii. Și AUR nu prezintă încredere. Pe mai multe paliere, pe un palier financiar, nu au un plan de țară. Ei spun că reduc taxele și vor răscumpăra toate investițiile pe care companii străine le-au făcut, că vor reindustrializa România, dar nu spun cu ce bani”, a explicat Nicușor Dan.

El a mai criticat AUR și pentru faptul că „are drept carte de vizită scandalul” și a spus că un guvern AUR ar crea „nenumărate conflicte instituționale”. A discutat și despre declarații făcute în trecut de cei de la AUR, inclusiv de George Simion sau de Călin Georgescu, pe care formațiunea îl susține.

„Iar oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul cu plus și cu minus financiar. Și planul nu există. Apoi, când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, e previzibil că odată ajuns la putere va crea nenumărate conflicte instituționale și, evident, va afecta și stabilitatea și funcționarea administrației.

Bineînțeles că avem toate declarațiile împotriva Occidentului, băncilor, investitorilor străini, împotriva unor țări cu investiții în România, adică dacă ești consultatn economic și vine o firmă franceză și te întreabă dacă să investească în România, tu consultant economic îți aduce aminte că ai un partid AUR la guvernare, al cărui președinte a declarat că Franța e o dictatură comparabilă cu Iranul, că președintele Franței e un dictator, că România e colonie franceză, și atunci îi spui «Mai bine nu România de data asta» și poate-ți aduci aminte și că e un partid care a zis că dă case cu 35 de mii de euro și a luat datele din buletin ale multor români și după a zis că e marketing electoral”.

Argumentul de securitate al președintelui

Nicușor Dan a criticat AUR și pentru „izolaționism” și pentru atacurile la adresa partenerilor din UE și NATO și din Republica Moldova. Președintele României a vorbit și de episodul în care George Simion a susținut excluderea României din Visa Waiver și a mulțumit administrației Trump pentru asta.

„Și îi mai spui un lucru – nu-s sigur că în situația e securitate din regiune, partidul ăsta e capabil să țină țara asta sigură.

Și aici trec la jumătate a doua. AUR este un partid izolaționist. Ce înseamnă asta, e un partid care spune că nu-l interesează relațiile cu partenerii. Și dacă-n economie e nevoie de încredere pentru a te integra în lanțul de producție pentru dezoltare economică, în securitate încrederea e cu atât mai importantă.

Nu poți să ai securitate fără să fii integrat într-o rețea de securitate și integrarea înseamnă încredere pentru că a avea parteneriat înseamnă că acel partener îți dezvăluie niște lucruri care sunt sensibile pentru propria sa securitate.

Vă dau câteva exemple de raportare a AUR la diferiți parteneri – SUA și NATO. Pot să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România sau împotriva legii de doborâre a dronelor. Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui din Visa Waiver. Sau că-l susține pe un anume Georgescu care a zis că Deveselu e rușine diplomatică pe care ova revalua. Sau care a zis că baza Mihail Kogălniceanu e construită pentru a ataca Rusia. Cum să aduci trupe americane și NATO din România când ai uncandidat care spune asta.

Pe UE. Cum poți cu AUR la guvernare să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic când acest partid spune „conducerea degenerată de la Bruxelles”, „idiocrația de la Bruxelles”, „comisari sovietici”, „dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron” sau care taie în gest simbolic tortul care înseamnă suvernitatea unui stat european. Cum vei păstra Franța națiune-cadru în România. Adică acea țară care coordonează eforturile aliaților când, așa cum am spus, Franța e o dictatură ca Iranul și tot restul. Cum poți continua procesul de aderare al Moldovei la UE, cu un partid care spune că Maia Sandu a furat alegerile și că Moldova e o „dictatură susținut de Von der Leyen”.

Ca să rezum, o prezența a AUR la guvernare duce la partenerii noștri dacă România va continua să-și respecte angajamentele”, a mai spus Nicușor Dan.