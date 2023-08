Nicuşor Dan a obţinut media 2,75, după ce oamenii din Bucureşti i-au dat note pentru cei trei ani de mandat

S-a scurs timpul pentru Nicuşor Dan! Cele şase luni de probă acordate de liberali s-au încheiat pe data de 1 august, iar discuţiile în filiala liberală bucureşteană au fost împărţite în două tabere majore.

Unii ar vrea să se desprindă de primarul general de teamă că vor pierde mult în timpul campaniei electorale. Pe de altă parte există voci care susţin că desprinderea de primarul general ar asigura o cale liberă către funcţia de primar general pentru un candidat al partidelor de stânga.

I-am întrebat şi noi pe bucureşteni ce notă i-ar acorda lui Nicuşor Dan.

În urmă cu trei ani, administraţia publică centrală avea să cunoască o nouă modalitate de conducere. Un nou Bucureşti, aşa îşi numea pe atunci propriul proiect, Nicuşor Dan. După aproape trei ani de mandat, cei care l-au susţinut, au făcut un pas în spate şi i-au dat o temă greu de rezolvat.

Unul dintre principalele puncte cheie prevedea investiţii masive în sistemul de termoficare. Pe lista cu dorinţe se mai aflau şi deblocarea proiectelor de infrastructură sau reabilitarea marilor parcuri. Clădirile cu risc seismic au fost şi ele puse pe lista celor zece direcţii de îndeplinit.

Din cele zece porunci sau cele zece dorinţe ale PNL Bucureşti, nu s-a realizat nici măcar una şi poate cea mai facilă dintre ele era inaugurarea pasajului Doamna Ghica. Acesta ar fi de principiu singurul proiect deblocat pe ultima sută de metri. Până acum, inaugurarea a fost amânată de mai multe ori.

Pe listă se mai află Prelungirea Ghencea, pasajul Ciurel şi multe altele, însă noi i-am întrebat pe bucureşteni ce notă i-ar acorda primarului pentru activitatea de până acum.

La final de zi am tras linie şi am făcut media. După un calcul simplu am realizat că primarul capitalei s-a ales cu nota 2.75 după trei ani de mandat. Oficial, numărătoarea inversă până la alegerile locale a început.