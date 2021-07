Nicușor Dan, neagă problema șobolanilor din Capitală: "Cetățenii nu vor fi atacați. Eu ies cu fetița mea în parc"

Primarul general al Capitalei a spus, despre tânărul mușcat de un șobolan că este un caz izolat. Întrebat dacă ne-am putea aștepta și la alte cazuri similare, în condițiile în care ar exista suprafețe mari în care nu se intervine, Nicușor Dan a răspuns negativ.

"Deci cetățenii pot fi siguri că nici pe stradă, nici pe parc, nu vor fi atacați.", a spus un jurnalist.

"Da. Eu ies cu fetița mea în parc", a răspuns Nicușor Dan.

„Așa cum pentru țânțari avem măsurători care să ne spună pe unde suntem, tot ceea ce înseamnă rozătoare, mai mult decât ceea ce vedem noi toți în viața curentă, nu există. În opinia mea, nu există o creștere semnificativă a numărului de rozătoare față de anii precedenți. Vă spun care este motivul pentru care....fenomenul acesta, înainte să avem o informație exhaustivă a locurilor unde putem să-i găsim, nu putem să controlăm în totalitate.

Noi nu știm, în momentul de față, care sunt toate subsolurile de bloc, nu știm nici măcar care sunt proprietățile municipalității, care sunt clădirile abandonate din București, pur și simplu această informație nu există. Și, atunci, operatorii de deratizare se duc unde știu ei că trebuie să meargă”, a precizat primarul Nicușor Dan.

„Până când nu o să avem evidența totală a proprietăților, nu o să reușim să controlăm cu totul acest fenomen”, a mai spus Nicușor Dan.

Întrebat, dacă este un caz izolat cel al tânărului mușcat de un șobolan, primarul a răspuns: „Da, eu cred că este un caz izolat.”

Tânăr de 26 de ani mușcat de un șobolan, în Piața Romană, din București. Băiatul avea șosete și papuci

Un tânăr de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan în zona Piața Romană din Capitală. Incidentul a avut loc marți în jurul orei 19, lângă parcul Grădina Icoanei.

Băiatul a ieșit din casa să își ia comanda de mâncare și în fața porții un șobolan a sărit pe el. Tânărul de 26 de ani a ajuns la spitalul Matei Balș din București la o oră distanță și a primit pe loc antitetanos și antirabic.

Medicii i-au prescris tratament cu 5 antirabice vreme de 5 săptămâni (adică unul pe săptămână).

Tânărul mușcat de șobolan a povestit, la Antena 3, despre situația prin care a trecut:

"Am simțit ceva pe picior, o mușcătură foarte, foarte dură! Șobolanul nu a fugit, nu a avut nicio reacție să fugă. (...) Am sunat imediat la 112. Mi s-a zis să nu mai aștept ambulanța, având în vedere că sângerez, și să iau un Uber. S-au organizat imediat când au văzut exact despre ce este vorba. M-au întrebat dacă am fost mușcat la țară, le-am zis că în centrul Bucureștiului s-a întâmplat tot."

Consecințele mușcăturilor de șobolan

O mușcătură de șobolan poate provoca următoarele boli:

Sodoku, care se numește ”boala mușcăturilor de șobolan”. Conform statisticilor, dacă sodoku nu este tratat, atunci în aproximativ 10% din cazuri duce la moartea pacientului.

Tetanusul este o boală periculoasă care necesită cel mai intens tratament. În fiecare an, de la 30 la 60 de mii de oameni mor din toată lumea, în mare parte copii, iar rata mortalității este foarte ridicată - aproximativ 20-25%. Conform acestui indicator, tetanul se află în primele trei boli infecțioase cele mai mortale după rabie și ciuma pulmonară.

Leptospiroza - de la șobolani se transmite mai des decât alte infecții, iar susceptibilitatea oamenilor la patogenul său este foarte mare. Boala este dificilă, în jumătate din cazuri necesită tratament în unitatea de terapie intensivă.

Pseudotuberculoza (yersinioza), principalul pericol al acesteia fiind posibila dezvoltare a complicațiilor - meningită, poliartrită, osteomielită și miocardită.

