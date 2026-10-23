Noua ministră a Mediului, Natalia Intotero, în vizită la ANM după scandalul achizițiilor din bani publici: „Îmi doresc să facem echipă”

Natalia Intotero a spus că a discutat cu specialiștii instituției despre provocările profesiei și condițiile în care își desfășoară activitatea. FOTO: Ministerul Mediului/Facebook

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, a vizitat vineri Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la două săptămâni după ce fosta ministră USR a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat nereguli descoperite în urma unor verificări privind achizițiile instituției. Intotero a discutat cu angajații despre activitatea lor, condițiile de lucru și problemele care au nevoie de soluții.

Pe 10 octombrie, Diana Buzoianu a anunțat că verificările efectuate de Corpul de control la ANM pentru anii 2025 și 2026 au scos la iveală achiziții de lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri și produse cosmetice, toate plătite din bani publici.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după vizită, Natalia Intotero a spus că a discutat cu specialiștii instituției despre provocările profesiei și condițiile în care își desfășoară activitatea.

„Îmi doresc să facem echipă, iar pentru asta trebuie să ne cunoaștem și să vorbim deschis. Am venit să ascult oamenii, să înțeleg dificultățile cu care se confruntă și să căutăm împreună soluții. Am întâlnit la ANM profesioniști dedicați, de toate vârstele, care lucrează uneori în condiții foarte grele. Munca lor este esențială pentru siguranța cetățenilor și merită respectul și sprijinul nostru”, a subliniat ministrul Natalia Intotero.

Alături de conducerea ANM, ministrul a discutat cu angajații prezenți despre responsabilitățile și provocările meseriei de meteorolog. Potrivit acesteia, vizita continuă dialogul început încă din prima zi de mandat cu angajații ministerului și ai instituțiilor aflate în coordonarea sa.

Discuțiile cu directorii regionali ai ANM au vizat funcționarea stațiilor meteorologice, investițiile necesare pentru sprijinirea activității specialiștilor și dificultățile întâmpinate pe teren.

O atenție deosebită a fost acordată stațiilor meteorologice aflate la mare altitudine, unde accesul și aprovizionarea sunt dificile, iar activitatea se desfășoară în condiții solicitante.

Mesajul publicat de Ministerul Mediului după vizită a pus accentul pe dialogul cu angajații, condițiile de muncă și nevoile specialiștilor. Informațiile prezentate despre întâlnire nu includ însă precizări privind verificările referitoare la achizițiile semnalate anterior de Diana Buzoianu.