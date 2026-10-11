Buzoianu acuză ANM şi de achiziţii de milioane de lei prin atribuire directă, şi nu prin licitaţii. "A decis că nu aplică legislația"

Buzoianu acuză ANM şi de achiziţii de milioane de lei prin atribuire directă, şi nu prin licitaţii. Foto: Agerpres

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, duminică dimineaţă, alte rezultate ale verificărilor efectuate de Corpul de Control la ANM. După ce instituţia a fost acuzată că a achiziţionat lenjerie intimă de lux din bani publici, acum Buzoianu susţine că ANM a cumpărat consumabile, mobilă şi calculatoare prin contracte atribuite direct, şi nu prin licitaţie publică. Ministra Mediului i-a cerut din nou demisia şefei ANM, Elena Mateescu. "În mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu", a transmis Buzoianu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a dat exemplul unor achiziţii directe de la ANM, când, susţine ea, ar fi trebuit organizată licitaţie publică: "Corpul control a scos la iveală și cum achiziții de tonere, de exemplu, de peste 400.000 de lei în anul 2023, 710.000 de lei în 2024, 570.000 de lei în 2025 au fost date prin licitație directă (deși limita de achiziții directe e la valoarea de 270.000)".

"Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM.

Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control.



Corpul control a scos la iveală și cum achiziții de tonere, de exemplu, de peste 400.000 de lei în anul 2023, 710.000 de lei în 2024, 570.000 de lei în 2025 au fost date prin licitație directă (deși limita de achiziții directe e la valoarea de 270.000).

Pentru laptopuri și calculatoare, la fel. De exemplu, ANM a făcut magia să dea prin licitație directă contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri în anul 2023.

În 2024 a fost achiziționată mobilă în valoare de peste 1.5 milioane de lei. Ați ghicit. Tot prin atribuire directă. Și lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislația în vigoare, ci va atribui direct către niște firme contractele.

Ne-am uitat și la ce firme au fost permanent câștigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate. 2 firme: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL. Îi invit pe cei curioși să vadă ce procent din cifra de afaceri a acestor 2 firme este reprezentant de contractele directe de la ANM. Și câți angajați au.

În mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu", a postat Diana Buzoianu.

Buzoianu şi Mateescu s-au contrat, în direct, la Antena 3 CNN

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, şi directorul ANM, Elena Mateescu, s-au contrat în direct la Antena 3 CNN, după ce un raport al Corpului de Control ar fi relevat cheltuieli ilegale la instituţia de meteorologie. La ANM, s-ar fi cumpărat lenjerie intimă şi alte produse de lux în valoare de milioane de lei, din bani publici.

Mateescu spune că a dispus un audit intern şi a depus o sesizare la Poliţie, dar Buzoianu susţine că directorul instituţiei ar fi "acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri".

"(n.r. - vă veţi da demisia?) Nu mă consider vinovată în acest sens, am manifestat toleranţă zero faţă de aceste aspecte", a afirmat Elena Mateescu.

"Doamna Mateescu este absolut ridicol. Dvs. nu aţi arătat deloc toleranţă. Aţi acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri, numai anul trecut în valoare de 120.000 de lei", a replicat Buzoianu.