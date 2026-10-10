Scandal în direct după acuzaţii de cheltuieli ilegale la ANM. Elena Mateescu: "Nu sunt vinovată". Buzoianu: E ridicol, i-aţi acoperit

Acuzaţii de cheltuieli ilegale la ANM. Sursa foto: colaj Inquam / George Călin

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, şi directorul ANM, Elena Mateescu, s-au contrat în direct la Antena 3 CNN, după ce un raport al Corpului de Control ar fi relevat cheltuieli ilegale la instituţia de meteorologie. La ANM, s-ar fi cumpărat lenjerie intimă şi alte produse de lux în valoare de milioane de lei, din bani publici. Mateescu spune că a dispus un audit intern şi a depus o sesizare la Poliţie, dar Buzoianu susţine că directorul instituţiei ar fi "acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri".

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, sâmbătă, neregulile descoperite de Corpul Control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat la ANM (Agenția Națională de Meteorologie) în urmă cu câteva săptămâni.

"Sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata. Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției", a spus Buzoianu.

Ea a anunţat că acest raport va fi trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție şi cere demisia conducerii ANM.

În direct la Antena 3 CNN, Elena Mateescu a spus că nu se consideră vinovată:

"Am luat act de raportul Corpului de Control prezentat de Diana Buzoinau. La momentul în care primele documente au fost depuse la dispoziţie, am declanşat un audit intern. Raportul preliminar a stat şi la baza depunerii unei sesizări la Poliţie.

Am arătat toleranţă zero faţă de ce am descoperit la primele documente. Mai multe informaţii nu pot da pentru că e o anchetă în desfăşurare, pe care o voi respecta.

(n.r. - vă veţi da demisia?) Nu mă consider vinovată în acest sens, am manifestat toleranţă zero faţă de aceste aspecte".

Diana Buzoianu a acuzat-o pe Mattescu că şi-ar acoperi subordonaţii:

"Doamna Mateescu este absolut ridicol. Dvs. nu aţi arătat deloc toleranţă. Aţi acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri, numai anul trecut în valoare de 120.000 de lei.

Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat în subordinea dvs, nu e fraudă. Ştiţi foarte bine că avem facturi care au fost semnate de funcţionari din subordinea dvs. Ştiţi foarte clar că acest control a venit după avertizări de integritate.

Noi o să ieşim în fiecare zi cu concluzii. Dacă nu vă daţi demisia, ne vom uita juridic să sancţionăm persoanele vinovate şi de a recupera aceşti bani. Dvs. nu aţi avut toleranţă zero. Din această instituţie s-au cumpărat lenjerie intimă, vestimentaţii şi geci cu blăniţă. S-au cumpărat produse cosmetice în valoare de 12.000 lei. E ruşinos să vă acoperiţi acum.

Eu personal v-am întrebat cum este posibil. Am întrebat-o de ce şi-a dat demisia jumătate din departamentul Achiziţii.

Când se cumpără sutiene de lux, nu mai simt nevoia să vă întreb. Datele şi achiziţiile care s-au făcut arată milioane de lei care s-au cheltuit ilegal. Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene".

În final, Elena Mateescu a susţinut din nou că a aflat despre aceste lucruri odată cu controlul:

"Aşa cum v-am spus, am făcut sesizarea din august, aşteptăm măsurile organelor competente. N-am descoperit, când a venit Corpul de Control am văzut primele documente şi am acţionat în consecinţă".