Olguţa Vasilescu, atac furibund la adresa lui Victor Ponta: „Ne spune că are telefonul plin de mesaje de la PSD-işi. Eu zic să se uite în frigider”

Sursă foto: Facebook Gabriela Firea

Deputatul social-democrat Lia Olguţa Vasilescu susţine că viitorul guvern va dubla bugetele Serviciilor şi pe cel al Administraţiei Prezidenţiale, în timp ce va diminua pensiile, salariile şi voucherele de vacanţă.



"Sâmbătă, vor veni cu un buget pentru anul viitor. Cred că va fi foarte simplu pentru ei să îl facă. Şi ştim şi noi cum o să îl facă, pentru că i-am mai văzut până acum ce spuneau când erau în Opoziţie. Vor dubla bugetele de la Servicii, vor dubla bugetul Administraţiei Prezidenţiale - pentru că Klaus Iohannis trebuie să aibă bani de deplasări. În schimb, vor tăia vouchere de vacanţă, vor tăia pensii şi salarii, vor face ceea ce au făcut şi până acum. Vă imaginaţi scena cu Cîţu şi Caramitru Junior cum trudesc ei la bugetul României. Vă imaginaţi? Ca să ne dăm seama cam cât de comic va fi. Tragic este însă altceva. Că guvernează un partid care în alegeri are 20% şi trece în Opoziţie un partid care a luat 46% la alegeri. Cum s-a întâmplat asta, dragi colegi? Prin trădarea fostului nostru coleg de partid, Victor Ponta. Care ne spune acum că are telefonul plin cu mesaje de la PSD-işti. Eu zic să se uite în frigider", a declarat ea în cadrul evenimentului de lansare a candidaturii Vioricăi Dăncilă pentru prezidenţiale.



Deputatul social-democrat l-a contrazis pe preşedintele Klaus Iohannis, care vineri a subliniat că următorul guvern nu va reduce pensiile şi salariile.



"De ce nu îl credem pe Klaus Iohannis, care vine acum să ne spună că nu vor scădea pensiile şi salariile? Pentru că asta ne-a spus şi Băsescu în anul 2009 şi ştiţi cu toţii ce s-a întâmplat. Acum, cu siguranţă îşi pregătesc discursurile pentru greaua moştenire. Numai că acest guvern - aşa cum spun ei că a fost un guvern incompetent, cu oameni incompetenţi - a reuşit să plaseze România pe primul sau pe al doilea loc în Europa în ultimii doi ani, ca şi creştere economică", a precizat ea.



Olguţa Vasilescu i-a reproşat liderului Pro România, Victor Ponta, faptul că vorbeşte despre democraţie şi a făcut referire la fabula lui Grigore Alexandrescu.



"Dacă tot îi plac domnului Victor Ponta fabulele lui La Fontaine, aş vrea să îi aduc aminte de o fabulă scrisă de un român, Grigore Alexandrescu, 'Toporul şi pădurea'. Un bătrân merge să taie stejarul din pădure. Şi nu putea, pentru că toporul lui nu avea coadă. Dar găseşte rapid un stejar, dispus să dea din trunchiul său pentru a se face această coadă de topor", a mai precizat ea.



Olguţa Vasilescu s-a declarat convinsă că PSD va fi "foarte bun în Opoziţie", după ce a fost "foarte bun şi la guvernare" şi că peste un an, social-democraţii vor câştiga alegerile cu peste 50%.