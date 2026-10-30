Operaţiunea "evadarea lui Călin Georgescu". Dungaciu explică: Liderii AUR au primit informaţii că se va lua cu asalt Arestul Central

Dungaciu a spus că liderii AUR au evitat să participe la protestele din fața Arestului Central. FOTO: Cristina Filip / Antena 3 CNN

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a explicat, vineri, la Antena 3 CNN, că presupusa înscenare a unei tentative de evadare a lui Călin Georgescu din Arestul Central, invocată de George Simion într-un clip publicat pe Facebook ar fi fost legată de forţarea intrării în arest a susţinătorilor care protestează în faţa Arestului Central. Dungaciu a spus că liderii AUR au evitat să participe la protestele din fața Arestului Central, unde era deținut Călin Georgescu, după ce au primit informații potrivit cărora prezența lor ar fi putut provoca o revoltă și o tentativă de forțare a intrării în arest.

Declarațiile vin după ce George Simion a respins, într-un videoclip publicat joi seară pe rețelele sociale, criticile potrivit cărora ar evita protestele și a susținut că ar fi existat un plan prin care unii participanți urmau să arunce cu pietre și să simuleze o tentativă de evadare a lui Călin Georgescu.

"Înscenarea de tentativă de evadare nu știm cum ar fi trebuit să aibă loc. Știm doar că noi am primit multe informații chiar la sediu, potrivit cărora prezența liderului AUR acolo ar fi putut să genereze un fel de răzmeriță sau revoltă, o forțare a intrării în arestul unde era deținut Călin Georgescu. Am decis că este mult mai înțelept ca liderii partidului să nu meargă, tocmai pentru a nu crea asemenea posibilități".

Dan Dungaciu a explicat și întâlnirea reprezentanților AUR cu mai mulți diplomați. Partidul a anunțat că au avut loc mai multe întâlniri cu ambasadorii Statelor Unite, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei şi Bulgariei, precum şi cu ministrul afacerilor externe al Cehiei, în cadrul cărora s-a discutat despre situaţia politică din România, inclusiv starea democraţiei și a statului de drept din ţara noastră.

"Am avut o serie lungă de dezbateri cu ambasadorii care nu au cordon sanitar, care au discutat cu noi foarte deschis. Am trimis solicitări de discuții la evenimentele noastre, inclusiv reprezentanței Comisiei Europene de la București, care se încăpățânează să vorbească despre România fără să stea de vorbă cu cei pe care îi descrie într-un fel sau altul în rapoartele pe care le trimit la Bruxelles. Nicio ambasadă sau doar puține ambasade din spațiul occidental și-au deschis porțile. Dar am avut discuții și cu bulgarii, și cu cehii. Există o anumită obstinație de a nu sta de vorbă și de a nu te informa de la sursă", a mai spus Dungaciu.

El a susținut că reprezentanții statelor europene cu care a discutat nu înțeleg de ce Călin Georgescu, acuzat de fraudarea alegerilor prezidențiale, nu este judecat pentru această faptă, în condițiile în care scrutinul a fost anulat. Dungaciu a criticat și faptul că raportul privind presupusa implicare a Federației Ruse în alegeri, despre care președintele României promisese că va oferi explicații, nu a fost făcut public.

"Ei ne-au întrebat și am meditat împreună asupra unei chestiuni care pare interesantă: cum se face că un om care a fost acuzat de fraudarea alegerilor, iar alegerile au fost interzise la un moment dat, nu are niciun proces pentru fraudarea alegerilor? Cum se face că aceste procese nu au legătură nemijlocită cu alegerile?

O mare întrebare persistă: de ce președintele României, care ne-a spus că ne va explica cum s-au implicat alții, în special Federația Rusă, în alegeri, nu mai publică acel raport? Ce să înțeleagă românii de aici și, probabil, unii diplomați? Prin urmare, cine protejează Federația Rusă: noi, cei care suntem acuzați de așa ceva, sau instituțiile statului care nu vor să publice acel raport?

Asta explică de ce partidul AUR are 40%. Oamenii se uită în jur, se uită la ce se întâmplă în România și constată că între vorbe și fapte este o discrepanță care nu poate fi explicată printr-un joc politic și geopolitic care aproape că nu are nicio valoare".