George Simion acuză că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu: „Atât de proști ne cred”

Potrivit liderului AUR, un asemenea incident ar fi fost folosit pentru a-l prezenta drept organizator al unor acțiuni violente. Foto: Hepta

George Simion a respins criticile potrivit cărora ar evita să participe la manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu și a explicat de ce nu a fost prezent până acum la protestele din fața Arestului Central. Într-un videoclip publicat joi seară pe rețelele sociale, liderul AUR a susținut că ar fi primit informații potrivit cărora unii participanți ar pregăti să arunce cu pietre și chiar să simuleze o intrare în Arestul Central, sub pretextul că ar încerca să îl elibereze pe Călin Georgescu.

„La Arestul Central nu am fost până acum pentru că au parvenit la noi informații că sunt unii pregătiți acolo să arunce cu pietre și chiar să simuleze o intrare în Arestul Central, ca și cum îi organizează evadarea lui Călin Georgescu”, a declarat Simion.

Potrivit liderului AUR, un asemenea incident ar fi fost folosit pentru a-l prezenta drept organizator al unor acțiuni violente.

„Atât de proști ne cred, tocmai ca să, prin prezența mea acolo, să spună: Simion a organizat totul. Ia uite, violentul Simion”, a adăugat acesta.

Președintele AUR a susținut că membrii partidului au participat constant la manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu. El a afirmat că o mare parte dintre persoanele prezente la Curtea de Apel București ar fi fost membri AUR, inclusiv oameni veniți din alte județe.

George Simion, despre participarea la manifestații

Simion a anunțat că va participa și el la manifestații, însă nu va comunica în avans data și modul în care va ajunge acolo.

„Permanent au fost membri AUR acolo. O să merg și eu pentru a da un exemplu. Nu o să anunț pe nimeni când merg, cum merg și o să merg cu 50 de oameni”, a declarat liderul partidului.

Totodată, George Simion a anunțat că AUR se va implica în organizarea unei manifestații de amploare, după ce, potrivit acestuia, a primit un apel din partea unor români din Roma.

„Vom implica oameni de la noi și ne vom implica cu toată forța noastră pentru a organiza un mare protest pe care nu dorim să-l politizăm”, a afirmat președintele AUR.

Simion a explicat că manifestația nu ar trebui organizată exclusiv sub sigla AUR, ci ar trebui să reunească toate grupurile care solicită eliberarea lui Călin Georgescu. El a susținut că mobilizarea mai multor organizații și grupuri de persoane ar putea aduce un număr mult mai mare de participanți.

„Doar AUR nu este suficient. Nu avem de unde scoate din buzunar, dintr-un joben magic, 50.000 de oameni, dar oamenii care se mobilizează cu toții în aceeași zi, la aceeași oră pot fi sute de mii”, a spus acesta.

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au decis, miercuri, că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Călin Georgescu se află în arest din 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.