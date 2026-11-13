PACE vrea doar 9 județe și propune o nouă hartă a României, pregătită și pentru unirea cu Republica Moldova

2 minute de citit Publicat la 13:18 13 Noi 2026 Modificat la 13:47 13 Noi 2026

Liderul PACE - Întâi România, Ninel Peia. Foto: Hepta

Grupul parlamentar PACE - Întâi România, constituit din senatori care au plecat de la formațiunile S.O.S. și P.O.T., a anunțat, vineri, o propunere privind reorganizarea administrativ-teritorială a țării în nouă județe "echilibrate demografic, construite pe criterii geografice, economice şi strategice". Demersul vine ca replică la proiectul de reorganizare administrativ-teritorială avansat de PSD.

''În contextul reluării dezbaterilor privind reorganizarea administrativ-teritorială a României, Partidul PACE - Întâi România readuce în atenția opiniei publice un proiect conceput încă din anul 2018 de actualul preşedinte al partidului, senatorul Ninel Peia, care propune reorganizarea celor 41 de județe şi a municipiului Bucureşti în nouă județe mari, echilibrate demografic, construite pe criterii geografice, economice şi strategice.

Considerăm că reorganizarea administrativă nu trebuie redusă la un exercițiu contabil, prin care se desființează instituții, se comasează județe şi se mută funcționari dintr-un birou în altul. România are nevoie de o reformă profundă, care să transforme organizarea teritoriului într-un instrument de dezvoltare economică, solidaritate între comunități şi consolidare a coeziunii naționale'', se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

PACE - Întâi România: "Carpații trebuie să unească România, nu să o despartă"

În comunicat se argumenează că Munții Carpați trebuie să unească România, nu să o despartă administrativ.

''Nu putem construi o strategie coerentă de dezvoltare durabilă atunci când un versant aparține unei administrații, celălalt altei administrații, iar realizarea investițiilor comune depinde de înțelegeri între preşedinți de Consilii județene care pot avea priorități, interese şi apartenențe politice diferite.

Fondurile europene trebuie valorificate prin proiecte integrate, concepute pentru întregul teritoriu funcțional, nu prin investiții fragmentate, fără continuitate şi fără o viziune comună. Uniunea Europeană permite cooperarea între județe, însă o organizare administrativă adecvată poate simplifica planificarea, coordonarea şi implementarea proiectelor multianuale'', se afirmă în documentul citat.

Proiectul PACE - Întâi România evocă unirea cu Republica Moldova

''Cele nouă județe propuse ar avea, potrivit Recensământului din 2021, populații cuprinse între aproximativ 1,73 şi 2,52 milioane de locuitori, în jurul unei medii naționale de 2,12 milioane. Această distribuție ar permite constituirea unor structuri administrative de dimensiuni comparabile, capabile să gestioneze proiecte majore de infrastructură şi dezvoltare.

În acelaşi timp, proiectul urmăreşte asocierea centrelor economice puternice cu teritorii mai puțin dezvoltate'', se arată în comunicat, care evocă perspectiva unirii României cu Republica Moldova.

"Proiectul are şi o dimensiune strategică pe termen lung. În perspectiva unei eventuale reunificări democratice şi constituţionale a României cu Republica Moldova, considerăm că viitoarea organizare administrativă ar trebui să permită constituirea unor judeţe care să cuprindă teritorii de pe ambele maluri ale Prutului, astfel încât actuala frontieră să nu rămână o linie de separaţie administrativă între comunităţi şi economii care pot fi dezvoltate împreună (...)

România trebuie reorganizată pentru următoarele generații, nu pentru următoarele alegeri. Trebuie să construim județe puternice, cu populații echilibrate, economii complementare şi capacitatea de a atrage investiții majore, astfel încât prosperitatea să nu se oprească la granița dintre două județe. Nu propunem doar o hartă nouă. Propunem o altă filosofie de dezvoltare a României, în care geografia, economia şi interesul național să primeze în fața intereselor administrative şi politice de moment", a conchis liderul PACE - Întâi România, Ninel Peia.