PNL somează PSD să "dezmintă manipulările privind deficitul bugetar" şi avertizează că "noua guvernare construiește scuze pentru eșec"

PNL somează PSD să "dezmintă manipulările privind deficitul bugetar". Colaj foto: Agerpres

Liberalii le cer PSD-iştilor "să dezmintă manipulările privind deficitul bugetar" şi susţin, într-un comunicat, că precizările lui Nazare de joi "contrazic falsa interpretare promovată de PSD și clarifică semnificația indicatorilor publicați de Eurostat". Social-democraţii acuzaseră Guvernul Bolojan că lasă în urmă cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, de 9,2% din PIB. Liberalii spun că, la jumătatea anului, deficitul bugetar a fost de 2% din PIB.

PNL susţine că afirmaţiile social-democraţilor pot genera "confuzie pe piețele financiare și în mediul de afaceri, care au primit până acum informații corecte că deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în ultimele 16 luni".

"PNL somează PSD să dezmintă manipulările privind deficitul bugetar și avertizează românii că noua guvernare își construiește deja scuze pentru eșec

Partidul Național Liberal cere PSD să dezmintă public manipularea privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele.

Precizările transmise de Ministerul Finanțelor în cursul zilei de joi contrazic falsa interpretare promovată de PSD și clarifică semnificația indicatorilor publicați de Eurostat.

Atragem atenția PSD că minciunile lansate în calitate de unic partid de guvernare pot avea efecte grave asupra credibilității României.

Astfel de lucruri generează confuzie pe piețele financiare și în mediul de afaceri, care au primit până acum informații corecte că deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în ultimele 16 luni.

Reafirmăm că deficitul bugetar al României la jumătatea anului a fost de 2% din PIB, iar România se află în grafic pentru a-și îndeplini ținta de deficit bugetar pe acest an – dacă PSD nu o va deraia din nou", transmite PNL.

Liberalii, despre estimări

"Rezultatele ajustării bugetare sunt confirmate și de cele trei agenții internaționale de rating care evaluează România. Două dintre ele estimează un deficit chiar mai mic decât ținta Guvernului Bolojan, de 6,2% din PIB: Moody’s – 5,8% și Fitch – 5,9%, în timp ce S&P estimează un deficit de 6,25% din PIB. Aceste evaluări confirmă că eforturile de reducere a deficitului bugetar sunt recunoscute la nivel internațional. Notăm că acțiunea PSD de ieri a fost în mod vădit rău intenționată și cu un scop manipulator.

PSD putea cere date ministrului Finanțelor dacă nu avea încredere în agențiile de rating care și-au prezentat constatările în ultima perioadă.

Dacă PSD va refuza să retracteze minciunile promovate, concluzia va fi că noua guvernare pregătește aruncarea în aer a deficitului bugetar în lunile care urmează. Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eșecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD și nerespectarea țintei de deficit.

PSD trebuie să abandoneze manipulările și să treacă să guverneze, să își asume cu adevărat răspunderea și să pregătească cât mai repede bugetul României pentru anul viitor. Orice întârziere în adoptarea următorului bugetul va duce la consecințe negative atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățenii țării", a mai transmis PNL.