Cât cheltuie politicienii pe mâncare și carburanți | Experiment Antena 3 în Parlamentul României

Am vrut să vedem dacă cei care ne conduc şi care întârzie cu tot felul de măsuri au habar despre realitatea preţurilor din România. Întrebările sunt simple: câţi bani dau pe mâncare şi câţi bani dau pe carburant.

Ce spun liderii PSD şi PNL despre bani

Florin Cîţu, preşedintele PNL, spune că la ultimele cumpărături a cumpărat paste şi un sos. Întrebat cât costă o pâine, liderul PNL a spus 2 lei.

"Când am făcut plinul am dat 300 de lei. Am făcut un drum până la Vâlcea şi înapoi. Cred că mai am ceva", a răspuns Florin Cîţu, întrebat cât l-a costat ultimul plin la maşină.

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, spune că a simţit scumpirile la fel ca toţi românii.

Diana Stoica, deputat USR, spune că a alimentat jumătate de rezervor cu 150 de lei. Pâinea costă doi lei, a spus Diana Stoica, precizând că înainte o lua cu 1 leu şi puţin.

Gabriela Holca, deputat PNL, spune că a plătit 400 de lei ultima dată pe carburant. Înainte un plin la maşina sa costa 300-350 de lei. Franzela a spus că e 2 lei, dar ea mănâncă pâine cu puţină secară sau pâine albă pe care dă 5 lei.

Rodica Boancă, senator AUR, spune că a plătit aproximativ 450 de lei pentru un full de benzină.

"Aproape 1.000 de lei m-au costat cumpărăturile pentru o săptămână. Îngrozitor de mult. Pâinea albă, franzela aceea obişnuită, este undeva la 1,4 lei. Era 0,90 de bani, la un moment dat era 0,50 de bani".

Ion Ştefan, fost ministru al Dezvoltării, a spus că ultima oară a lăsat la benzinărie în jur de 450 de lei. Întrebat cât costă o pâine, fostul ministru a spus că în Focşani e pâine şi de 5 lei, dar şi de 2 lei.

Radu Cristescu, deputat PSD, declară că a plătit recent peste 500 de lei pentru carburanţi.