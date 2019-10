Ponta, atac la ministrul Transporturilor: „E cel mai șarlatan, mincinos, tupeist și ineficient dintre toți”

Foto: Victor Ponta/ Facebook

Liderul PRO România, Victor Ponta, lansează un atac extrem de dur la adresa actualului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc.

„Santierul Autostrazii Sebes - Turda / Cuc a organizat din nou o sceneta ridicola - marca inregistrata CUC !

In 30 de ani am avut foarte putini oameni cu adevarat capabili in fruntea Ministerului Transporturilor ( si rezultatul se vede) - este clar insa ca Razvan Cuc este cel mai sarlatan, mincinos , tupeist si ineficient dintre toti!” a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.