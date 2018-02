Ponta, nou atac la Dragnea: Se depășește orice limită a rațiunii

Fostul premier Victor Ponta lansează un nou atac la Liviu Dragnea, după excluderea lui Mihai Chirica din PSD.

”Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose!

Dragnea ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul “niciun pesedist nu mai are ce cauta in PSD”!!!

Deja se depaseste orice limita admisibila a ratiunii si bunului simt!

Excluderea Primarului Iasiului din PSD este inca o palma data alegatorilor si imaginii Partidului de catre “Echipa Dragnea”!

Dragnea pierde Iasiul ( “capitala Moldovei”) , ii umileste pe alegatorii din acea zona, arata ca elimina fara scrupule orice voce care nu se supune orbeste , compromite sansele PSD pentru a mai castiga vreodata acest oras!

Sunt convins ca Mihai Chirica se va dovedi un bun primar in continuare pentru Iasi - si ca in 2020 va fi reales in functie tocmai pentru ca nu s-a compromis pe post de figurant in filmele proaste de “Teleorman production”!” scrie Ponta pe Facebook.