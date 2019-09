Premierul Dăncilă: Voi nominaliza membri ALDE în Guvern

Premierul Dăncilă a anunțat că va nominalizez reprezentanţi ALDE pentru portofoliile vacante.



”În calitate de premier am decis să nominalizez reprezentanți ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înțeles că România are nevoie de stabilitate și dincolo de interesul personal, sau de miza politică, importante sunt România și românii și au decis să respecte votul românilor.

E important să continuăm guvernarea pentru a asigura stabilitate, să ne mobilizăm pentru consolidarea imaginii româniei în plan extern. Mai ales când trebuie să susținem reprezentantul nostru pentru Comisia Europeană.

Am luat decizia de a nominaliza reprezentanți al ALDE pentru cele trei portofolii vacante. Voi transmite către președintele României următoarele nominalizări: pentru portofoliul Mediului și viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu, pentru portofoliul Energiei, domnului Ion Cupă, pentru portofoliul Relației cu Parlamentul, domnul Ștefan Băișanu.”, a spus Dăncilă.