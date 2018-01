Premierul-interimar, Mihai Fifor, anunț pe tema viitorului Guvern

Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat dacă este normal ca în viitorul Guvern să fie loc şi pentru miniştri cu probleme penale, că un om este vinovat în momentul în care o decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă stabileşte acest lucru.



"Nu cred că suntem într-o astfel de situaţie şi, până la urmă, eu am spus-o de fiecare dată şi vă rog să mă credeţi, subliniez lucrul acesta, eu cred că suntem într-o ţară în care funcţionează prezumţia de nevinovăţie şi daţi-mi voie să cred cu tărie în acest lucru. Până la urmă, un om este vinovat în momentul în care există o decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă. Până atunci, este o chestiune care ţine de instanţe şi de proceduri specifice instanţelor judecătoreşti", a afirmat el, la finalul şedinţei CExN al PSD.



Fifor a menţionat că în cadrul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD a fost analizată îndeplinirea programului de guvernare, apreciindu-se că au fost atinse obiectivele propuse.



"În primul rând s-a analizat modul în care acest program a fost realizat în 2017 şi noi credem că ne-am atins obiectivele. Desigur că sunt lucruri care au fost ridicate de colegi, privind adăugiri care se pot face programului de guvernare. Împreună cu premierul desemnat, doamna Viorica Dăncilă, s-a convenit că aceste propuneri continuă să vină către dumneaei, pentru ca împreună cu colegii implicaţi în programul de guvernare să putem să venim cu o variantă cât se poate de bună în Parlamentul României", a precizat Fifor.



Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că membrii partidului cercetaţi penal vor putea face parte din noul Cabinet, menţionând că PSD a decis să îşi facă Guvernul şi "nu alte instituţii".



Întrebat după şedinţa CExN dacă membrii PSD care sunt cercetaţi penal vor putea face parte din noul Cabinet, Dragnea a răspuns afirmativ. "Am hotărât să ne facem noi Guvernul şi nu alte instituţii. (...) Am hotărât să ţinem cont de votul românilor din decembrie anul trecut şi să ne facem noi Guvernul", a adăugat Dragnea.