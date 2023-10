Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Ella Haimi, soţia românului răpit în Fâşia Gaza: "Am încurajat-o să-și păstreze speranța și încrederea"

Premierul Marcel Ciolacu a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire cu Ella Haimi, soția cetățeanului româno-israelian Tal Haimi, răpit în Fâșia Gaza.

"Am încurajat-o pe doamna Haimi să-și păstreze speranța și încrederea. Ii suntem alături și o vom sprijini să treacă peste această situație dramatică. Guvernul României și toate autoritățile statului român mențin legătura strânsă cu Statul Israel și fac tot ce este posibil pentru a-i ajuta pe toți cei cărora acest război le-a adus suferință. Condamnăm cu fermitate actele de terorism și atacurile asupra copiilor, femeilor și civililor. Toate eforturile României se îndreaptă spre încetarea conflictului și restabilirea păcii”, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

La întâlnirea de la Palatul Victoria a participat și ambasadorul Statului Israel în România, Reuven Azar.

Ella Haimi a fost prezentă, seara trecută, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, acolo unde a vorbit despre motivul pentru care a venit în România, dar și prin ce trece zi de zi, de când a fost despărțită de soțul ei.

"Principalul motiv este că am nevoie de ajutor. Fac tot ce pot ca să îl ajut să îl eliberez pentru că nu mai avem timp. După o săptămână de la momentul capturării am înțeles că are cetățenie română și am înțeles că cel mai bun lucru pentru a-l salva este să vin aici.

Cred că întreaga lume ar trebui să ne ajute, dar mai ales România pentru că el este cetățean român. Acum nu mai știu despre el dacă este viu sau nu", a spus Ella Haimi.