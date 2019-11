Premierul Orban, nou atac la PSD: Și-a bătut joc de banii publici și a adus România într-o situație care nu poate fi evitată

Premierul Ludovic Orban a susţinut vineri că "PSD şi-a bătut joc de banii publici" şi a adus România "într-o situaţie în care nu poate fi evitată depăşirea ţintei de deficit".



"Indiferent cum i se spune, că e deficit, că e gaură, realitatea este că PSD şi-a bătut joc de banii publici, PSD a adus România într-o situaţie în care nu poate fi evitată depăşirea ţintei de deficit pe care o avem ca obligaţie în Tratatul UE - respectiv de 3% din PIB. Şi ne obligă pe noi la realizarea unui plan de măsuri care să reducă la maximum posibil acest deficit într-un timp destul de scurt", a declarat Orban la finalul ceremoniei de semnare a contractului de finanţare a proiectului de modernizare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.



Şeful Executivului a subliniat că liberalii au avut dreptate în tot ce au spus la dezbaterea Legii bugetului de stat şi de-a lungului anului 2019, înainte de a veni la guvernare.



"Iar datele sunt foarte simple şi foarte clare. Deficitul este mult mai mare decât deficitul proiectat. Deficitul la 9 luni pe execuţia bugetară publicată de Ministerul Finanţelor era de 2,6%, Anul trecut, deficitul la 9 luni era de 1,6% şi anul trecut s-a terminat cu un deficit de 3%, care a fost în realitate mai mare, pentru că au aplicat şmecheria plasării unor cheltuieli pe anul 2018 pe anul 2019. În ceea ce priveşte date simple şi concrete faţă de planul de încasări din impozite, taxe, planul de venituri pe care îl aveau în Legea bugetului de stat, încasările la bugetul statului sunt cu 11 miliarde mai mici, cheltuielile sunt mai mari decât se aştepta. (...) Faţă de asta, sunt foarte multe cheltuieli care ar fi trebuit efectuate în conformitate cu prevederile legale şi care nu au fost efectuate, punând pe spinarea mediului privat menţinerea fictivă a unui deficit sub 3%, când, în realitate, încă din luna a 9-a şi luna a 10-a, deficitul real este de peste 3%.", a detaliat Orban.



Potrivit premierului, în prezent, rambursările de TVA restante, respectiv care nu au fost făcute la termen, depăşesc 5 miliarde de lei pe estimarea pe care o Guvernul o are.



"De asemenea, la Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală - PNDL 2 - sunt plăţi restante cam tot de 5 miliarde. În ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor pentru concediile medicale şi alte forme de plată care trebuiau făcute de Casa de Sănătate, de asemenea, înregistrăm întârzieri foarte mari. Sunt situaţii în care nu sunt decontate concedii de acum 6 luni, 7 luni, 8 luni. Şi aici, estimarea este în jur de 2,5 - 3 miliarde. În aceste condiţii şi mai ales ţinând cont de faptul că în primele 10 luni ale anului vechiul guvern a executat bugetul, noi nu considerăm că avem absolut niciun fel de răspundere pentru acest deficit, acest deficit a fost provocat de o planificare bugetară defectuoasă, de neatacarea focarelor mari de evaziune fiscală. (...) Vechiul guvern a tolerat evaziunea fiscală şi nu a avut capacitatea de a colecta veniturile statului în conformitate cu prevederile legale", a adăugat acesta.



Ludovic Orban a semnalat şi "generarea unor cheltuieli pentru hrănirea clientelei politice sau a unor cheltuieli care au mai mult o bază electorală decât să reprezinte o necesitate pentru societate".



El a mai susţinut că un alt motiv al creşterii cheltuielilor se datorează faptului că sunt ministere, agenţii, autorităţi, autorităţi locale care nu au bani să-şi termine anul bugetar, nu au bani pentru cheltuieli de funcţionare, cheltuieli absolut necesare.



"Şi aici va trebui să rectificăm bugetul şi să aplicăm resursele financiare către aceşti ordonatori de credite care nu au bani. Casa de Sănătate şi-a consumat bugetul în proporţie de 98% şi nu are capacitatea de a avea resurse până la finalul anului dacă nu se realizează rectificarea bugetară până la sfârşitul lunii noiembrie", a arătat prim-ministrul.