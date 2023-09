Robert Negoiţă, anunț despre eventuala sa candidatură la Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a vorbit joi seară la Antena 3 CNN despre o candidatură la Primăria Capitalei.

Robert Negoiță anunță că nu va candida la Primăria Capitalei.

"Nu candidează Robert Negoiţă. Altcineva în afară de mine că e foarte posibil să existe persoane care poartă acelaşi nume ca şi mine, îi doresc succes dar eu mai am încă treabă la Sectorul 3 și am mari speranțe și chiar am spus-o și o repet va avea susținerea mea acel primar care îmi garantează, să scrie ceva pe hârtie, că nu ne blochează proiectele.

Pentru că, repet, trebuie să rezolvăm problema traficului din Sectorul 3.

Evident că sectorul 3 este o parte a Bucureștiului și degeaba rezolvi problema traficului din Sectorul 3 dacă te blochezi în rest, dar am mari speranțe că se vor mișca lucrurile", a spus Robert Negoiţă la Antena 3 CNN.

