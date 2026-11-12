Primul lider PSD care atacă Guvernul Niculescu: „Avem un alt guvern, dar cu aceleași metehne”

Alfred Simonis a criticat intenția Guvernului de a limita cheltuielile administrațiilor locale / sursă foto: Hepta

Președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, a criticat joi, la finalul şedinţei de plen, Guvernul Luca Niculescu, despre care a spus că are „aceleaşi metehne” ca vechiul guvern. El a mai anunțat că va trimite o scrisoare Guvernului Luca Niculescu şi miniştrilor, el fiind nemulţumit că Executivul nu permite exproprierea unui teren pe care s-a construit un drum, deşi banii necesari sunt alocaţi în buget de la începutul anului.

El susține că această situație este „o aberație”.

„Eu vreau să vă spun că avem un alt guvern, dar cu aceleaşi metehne. Mie mi-e foarte complicat să înţeleg de ce Dumnezeu un guvern, indiferent de numele lui, ne interzice din bugetul aprobat la începutul anului să expropriem un drum, e şi făcut drumul ăsta.

Deci noi nu putem expropria o bretea nu ştiu pe unde, pentru că guvernul a hotărât că nu mai permite astfel de cheltuieli pe parcursul anului, din banii pe care îi avem la început de an prognozaţi, din banii acestui judeţ. Voi face o adresă astăzi către primul ministru şi ceilalţi miniştri de resort, pentru că este o aberaţie”, a declarat Alfred Simonis.

Simonis a criticat intenția Guvernului de a limita cheltuielile administrațiilor locale, deși banii au fost deja prevăzuți în buget.

„Am înţeles, ne luaţi două treimi din buget ca să-i daţi la Bucureşti, după care din treimea care ne rămâne, ne spuneţi, nu mai aveţi voie să cheltuiţi bani. Cum nu mai avem voie să facem nişte reparaţii la drumuri, de exemplu.

Ce treabă are guvernul cu banii pe care îi avem de la început de an prognozaţi şi îi avem în buget? E de noaptea minţii. Eu înţeleg că vor să regleze deficitul, dar s-o facă din cheltuielile lor, să comaseze instituţiile guvernamentale, să taie companiile de stat care taie frunze la câini, să găsească eficientizarea statului de unde se cheltuiesc banii. (...)

Orice decizie de tipul acesta nu face decât să ne facă să cheltuim banii suplimentari. Nu repari gropile care se fac acum, vor fi mai mari în ianuarie gropile. Şi va trebui să plătim mai mulţi bani ca să le reparăm. Nu facem expropiere acum, o facem anul viitor. O să coste mai mult, probabil”, a mai spus Simonis.

El susține că nu contează ce partid se află la guvernare, ci important este modul în care Executivul tratează administrațiile locale.

„Ca să vedeţi că nu mă refer doar la domnul Bolojan, mă refer la orice guvern, indiferent de culoarea politică a lui, şi vă spun un singur lucru, că asta am promis de la început. Această administraţie va trata cu acelaşi respect sau lipsă de respect, indiferent din numele primului ministru sau culoarea politică a partidului care conduce, ca să fie clar.

Acest judeţ, dacă este respectat, vom respecta, dacă nu, nu. Şi când vor face absurdităţi precum cele făcute de domnul Bolojan, aşa cum îi reproşam domniei sale, o să fac şi cu domnul Niculescu şi orice guvern care face asta”, a mai spus Simonis.

Declarațiile lui Alfred Simonis vin în contextul în care Guvernul a impus noi restricții privind cheltuielile publice pentru ultimele două luni ale anului 2026. Măsurile au fost luate pentru reducerea deficitului bugetar.