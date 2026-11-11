Simonis, noi declarații despre imaginile cu luxul de la botez: ”Nu este treaba gazdei cu ce se îmbracă un invitat la petrecere”

Sorin Grindeanu și soția lui (stânga), Marcel Ciolacu și partenera sa. Foo: Colaj Antena 3 CNN

Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat marți că botezul fiului său cel mic a fost ”demonizat, satanizat” și a criticat reacțiile care au apărut, în special cele la hainele invitaților. „Nu este treaba gazdei cu ce se îmbracă un invitat la petrecere”, a spus el.

”S-a demonizat, satanizat, dacă doriți, o petrecere care avea la bază botezul, creștinarea unui copil, în mediul online. Eu îmi doresc ca băiețelul meu să rămână cu amintirea frumoasă a acestei petreceri, ca și ceilalți doi băieți ai mei, cărora le-am organizat astfel de petreceri și la care toată lumea s-a simțit foarte bine. Nu vreau să intru în logica distructivă a adversarilor politici, care și ei au avut botezuri, și ei au avut nunți, și ei au avut invitați.

Știți, când inviți oameni, la noi, în Banat cel puțin, dar nu numai, în România, omul vine cu ce are mai bun pe el la o petrecere. Așa este în Banat. Și gazda încearcă să-l facă să se simtă cât mai bine pe cel care vine. Dar în niciun caz nu este treaba gazdei cum vine, cine vine, în ce se îmbracă un invitat la o petrecere. Asta, dincolo de minciunile care s-au propagat în spațiul public cu privire la sume, și așa mai departe.

A fost un eveniment intim de familie, unde am încercat ca oamenii să se simtă bine.”, a declarat Alfred Simonis pentru debanat.ro.

400 de invitați au fost la petrecerea familiei Simonis din Timișoara. Petrecerea a fost una de lux, cu decor, meniu și artiști pe măsură. Invitații s-au îmbrăcat ca atare, ieșind în evidență în mod special partenerele liderilor PSD, care au purtat haine și poșete de mii de euro.

Soția lui Sorin Grindeanu, Mihaela Grindeanu, și-a accesorizat rochia de la botez cu o poșetă Chanel de 4.100 de euro, aproximativ indemnizația pe o lună încasată de soțul ei din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Partenera fostului ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rafila, a avut, de asemenea, o geantă de la Dior în valoare de 3.499 de lire sterline.

Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis și mama băiețelului botezat sâmbătă, a avut în picioare o pereche de sandale care costă 2.260 de dolari.

Haina de blană purtată de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, a stârnit cea mai multă vâlvă. Blana pare a fi de șinșilă și se comercializează cu mii de euro (între 12.000 și 17.000 de euro). Presupusul magazin din Istanbul de unde ar fi fost cumpărată blana pe care Sorina Docuz a purtat-o a transmis un mesaj pe o pagină de Instagram care a fost deschisă chiar luni, când a izbucnit scandalul blănurilor.