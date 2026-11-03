Alfred Simonis, ironic după imaginile cu luxul de la petrecere: ”Weekend greu. Au stat noaptea la pândă prin boscheți, să comenteze”

400 de invitați a avut Alfred Simonis la botezul celui de-al treilea copil al său.Foto: captură Antena 3 CNN

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, i-a ironizat luni pe cei care au filmat şi publicat imaginile de la botezul fiului său, unde liderii PSD au venit cu soţiile şi partenerele lor care au afişat un lux criticat de societate. ”Au stat la pândă, au stat prin boscheţi, au stat toată noaptea treji să comenteze, să propage, să promoveze”, a afirmat Simonis.

Afirmaţiile preşedintelui CJ Timiş au fost făcute, luni, într-o adunare la care erau prezenţi liderii administraţiei locale din judeţ.

"Un pic prea de dimineaţă după un weekend greu, după cum bine ştiţi. Dar nu doar pentru cei care am fost în sală, la eveniment, e un weekend greu sau a fost un weekend greu, ci şi pentru ceilalţi. Că au stat la pândă, au stat prin boscheţi, au stat toată noaptea treji să comenteze, să propage, să promoveze. Deci e un weekend greu pentru toată lumea, a existat, a fost, suntem cu toţii obosiţi, şi unii, şi alţii", a afirmat Alfred Simonis, într-o adunare la care erau prezenţi liderii administraţiei locale din judeţ.

Liderii PSD s-au reunit sâmbătă seara, în Timișoara, la o petrecere de lux organizată de președintele Consiliului Județean, social-democratul Alfred Simonis, care și-a botezat fiul. Evenimentul a adunat nume grele din conducerea social-democrată. Naș a fost chiar liderul partidului, Sorin Grindeanu, iar la petrecere nu a lipsit niciunul dintre miniștrii PSD din Guvern. Atmosfera a fost întreținută de celebrul artist italian Al Bano, alături de care au cântat Damian Drăghici și Teo Rose.

400 de invitați au fost la petrecerea familiei Simonis din Timișoara. Petrecerea a fost una de lux, cu decor, meniu și artiști pe măsură. Invitații s-au îmbrăcat ca atare, ieșind în evidență în mod special partenerele liderilor PSD, care au purtat haine și poșete de mii de euro.

Soția lui Sorin Grindeanu, Mihaela Grindeanu, și-a accesorizat rochia de la botez cu o poșetă Chanel de 4.100 de euro, aproximativ indemnizația pe o lună încasată de soțul ei din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Partenera fostului ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rafila, a avut, de asemenea, o geantă de la Dior în valoare de 3.499 de lire sterline.

Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis și mama băiețelului botezat sâmbătă, a avut în picioare o pereche de sandale care costă 2.260 de dolari.

Haina de blană purtată de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, a stârnit cea mai multă vâlvă. Blana pare a fi de șinșilă și se comercializează cu mii de euro (între 12.000 și 17.000 de euro). Presupusul magazin din Istanbul de unde ar fi fost cumpărată blana pe care Sorina Docuz a purtat-o a transmis un mesaj pe o pagină de Instagram care a fost deschisă chiar luni, când a izbucnit scandalul blănurilor.

Sorin Grindeanu a declarat luni, la sediul PSD, că înțelege criticile aduse social-democraților după petrecerea din Timișoara organizată de Alfred Simonis, și că „regretă” percepția care a fost creată în rândul celor care au văzut imaginile de la evenimentul luxos. Președintele PSD a atras totuși atenția că a fost un eveniment privat, a spus că unele lucruri pe care le-a văzut acolo nu l-au făcut nici pe el „bucuros” și a susținut că și social-democrații au „sărăcit” în ultimii ani.