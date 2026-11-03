Kelemen Hunor, șocat de luxul de la petrecerea cu liderii PSD: „Am rămas perplex. Nu e cazul să te afișezi atât de arogant”

2 minute de citit Publicat la 09:11 03 Noi 2026 Modificat la 09:31 03 Noi 2026

Kelemen Hunor a criticat dur luxul afișat de liderii PSD și partenerele acestora la botezul fiului lui Alfred Simonis. Foto: HEpta/Antena 3 CNN

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat dur luxul afișat de liderii PSD și partenerele acestora la botezul fiului lui Alfred Simonis, de la Timișoara. Acesta spune că a rămas „perplex” când a văzut imaginile de la petrecere și spune că o asemenea atitudine este arogantă față de românii care se confruntă cu dificultăți financiare. Declarațiile vin după ce fotografiile cu ținutele și accesoriile scumpe purtate de invitați au stârnit un val de critici.

Liderul UDMR consideră că politicienii ar trebui să fie mai atenți la felul în care se afișează în public, mai ales într-o perioadă în care situația economică a țării este dificilă.

„Eu cred că oamenii politici trebuie să înţeleagă un singur lucru: nu poţi să spui anumite chestiuni şi să te comporţi cu totul şi cu totul diferit, să te afişezi într-o anumită postură, când tu de fapt conduci o ţară care în acest moment într-adevăr are o problemă serioasă cu economia şi fiecare cetăţean simte acest lucru. Deci nu e cazul pentru astfel de evenimente şi să te afişezi atât de, hai să spun aşa, arogant faţă de toată ţara”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Euronews România.

Acesta a spus că înțelege reacțiile de nemulțumire ale românilor după apariția imaginilor de la eveniment.

„Dacă atâta au putut ei (social-democraţii – n.r.) acum eu ce să spun? Mă mir şi eu, am rămas perplex când am văzut câteva imagini şi câteva comentarii. Nu se face aşa ceva! Nu se poate. Şi da, se vede prin reacţia oamenilor”, a mai spus liderul UDMR.

Petrecerea de la Timișoara a stârnit controverse

Scandalul a izbucnit după botezul celui de-al treilea copil al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. La petrecerea organizată sâmbătă seară, la Timișoara, au participat aproximativ 400 de invitați, printre care miniștri și lideri importanți ai PSD. Nașul copilului a fost chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Evenimentul a fost unul fastuos, cu un meniu sofisticat și artiști cunoscuți, printre care Al Bano, Damian Drăghici și Theo Rose. Potrivit unor surse social-democrate citate de Antena 3 CNN, invitații ar fi lăsat în plic cel puțin 1.000 de euro.

Însă nu petrecerea în sine a provocat cele mai multe reacții, ci ținutele și accesoriile scumpe purtate de unele dintre invitate. Printre cele mai discutate apariții s-a numărat cea a Sorinei Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu, care a purtat o haină de blană despre care s-a speculat că ar costa între 14.000 și 17.000 de euro.

Marcel Ciolacu a respins însă aceste informații, susținând că haina a fost cumpărată din Istanbul și a costat, de fapt, 500 de euro. Fostul premier a prezentat inclusiv o fotografie cu magazinul și cartea de vizită a producătorului.

În urma criticilor, Sorin Grindeanu a recunoscut că imaginile de la eveniment au transmis un mesaj nepotrivit, în contextul măsurilor de austeritate care i-au afectat pe români.

„În calitate de lider PSD regret percepția creată în rândul oamenilor, care au simțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a subliniat că a fost vorba despre un eveniment privat, dar a admis că politicienii trebuie să fie mai atenți la mesajul pe care îl transmit, inclusiv în asemenea situații.