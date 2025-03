Proiect USR: Diaspora să aibă mai mulți reprezentanți în Parlament, fără să crească numărul total de parlamentari

Prin propunerea legislativă se propune un mecanism clar de actualizare a numărului de mandate în funcție de realitatea demografică din fiecare județ / Sursa foto: Getty Images

Parlamentarii USR de diaspora Iulian Lorincz și Cătălin Bochileanu au anunțat, miercuri, depunerea unui proiect de lege prin care USR vrea ca milioanele de români din străinătate să fie reprezentați corect în Parlamentul de la București, fără să crească însă numărul total de parlamentari, potrivit Agerpres.

În plus, prin propunerea legislativă se propune un mecanism clar de actualizare a numărului de mandate în funcție de realitatea demografică din fiecare județ. Inițiatorii apreciază că, în acest fel, procesul electoral va beneficia de un plus de transparență și echitate.

Propunerea USR introduce un criteriu obiectiv pentru calcularea mandatelor, raportat la datele oficiale furnizate de Direcția Generală de Pașapoarte. Astfel, reprezentarea în Parlament va fi proporțională cu numărul cetățenilor români care și-au stabilit domiciliul în străinătate.

În același timp, inițiativa propune recalcularea mandatelor la fiecare ciclu electoral, astfel încât Parlamentul să reflecte corect realitatea demografică.

Iulian Lorincz: „Inițiativa legislativă corectează o nedreptate pe care o suferă românii din afara granițelor țării”

În prezent, deși legea prevede stabilirea numărului de mandate pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în practică această actualizare nu are loc, ceea ce conduce la o reprezentare disproporționată a cetățenilor.

„Inițiativa legislativă corectează o nedreptate pe care o suferă românii din afara granițelor țării privind subreprezentarea diasporei în Parlamentul României. În momentul actual există doar doi senatori și patru deputați și vreau să fie foarte clar, nu mărim numărul de parlamentari, ci ceea ce facem este să distribuim echitabil în cele 43 de circumscripții mandatele de senatori și deputați în Parlamentul României.

Practic, datele care se iau în calcul sunt cele din 2008. Din 2008 nu s-au mai actualizat datele și noi ceea ce propunem, prin această inițiativă legislativă, este să se ia în calcul, dacă sunt alegeri la termen, datele din ianuarie în anul în care se fac alegeri. În condițiile date, diaspora, cum am spus, are șase parlamentari, după această inițiativă ar avea 16, evident alte circumscripții ar pierde câțiva senatori și deputați, în așa fel încât să reflecte realitatea demografică pe care o are România și pe care o au cetățenii români din afara granițelor țării - cei care și-au declarat domiciliul permanent de străinătate”, a declarat la Parlament deputatul USR Iulian Lorincz.

Senatorul USR Cătălin Bochileanu a atras atenția că în România „legea practic nu se aplică”.

„Funcționăm după date învechite, nu se ține cont de situația reală din teren în cazul acestui cel mai întins județ din România, reprezentat de diaspora tradițională, Republica Moldova și comunitățile istorice. De aceea, noi propunem nu doar actualizarea acestor date, ci practic repararea întregului mecanism prin care se stabilește alocarea acestor mandate în diferitele județe. Ca de fiecare dată când sunt alegeri, Parlamentul să fie obligat să preia datele reale pe care le avem la dispoziție.

Știm cu exactitate, în mod regulat, câți români sunt domiciliați în afara granițelor țării, avem datele recensământului privind județele de pe teritoriul României și datele acestea trebuie să le folosim de fiecare dată când sunt alegeri. Nu creștem numărul de parlamentari. Practic, ceea ce propunem este ca alocarea mandatelor să reflecte realitatea din teren”, a precizat senatorul.

Pentru a ilustra impactul propunerii, USR a realizat o simulare a actualei legislaturi, conform datelor statistice de la 1 ianuarie 2024. Rezultatele arată că anumitor circumscripții li s-ar aloca mandate suplimentare: de exemplu, circumscripției 43 - Diaspora, 10 mandate în plus, iar circumscripției nr. 25 - Ilfov, 3 mandate suplimentare.

În același timp, numărul de mandate ar scădea în alte circumscripții, precum Arad, Bihor, Brăila sau Mureș.