PSD îi răspunde dur lui Klaus Iohannis: Deciziile CCR se execută, nu se discută!

PSD reacționează dur după declarațiile de marți ale președintelui Klaus Iohannis pe tema deciziei Curții Constituționale în privința revocării din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Partidul Social Democrat consideră că declarațiile recente ale președintelui Klaus Iohannis referitoare la Decizia Curții Constituționale privind soluționarea conflictului dintre președinte și ministrul Justiției reprezintă un atac deosebit de grav la adresa ordinii constituționale din România.



Intenția președintelui Iohannis de a pune în discuție, într-o dezbatere publică, decizia Curții Constituționale constituie un act de agresiune asupra acestei instituții fundamentale pentru sistemul democratic din România. Deciziile Curții Constituționale sunt definitive și general obligatorii – ele se execută, nu se discută! În logica președintelui Iohannis, orice decizie a unei instanțe de judecată din România ar fi pusă în discuție, în loc să fie de îndată executată.



Mai mult decât atât, Curtea Constituțională este singura instituție abilitată să stabilească interpretarea corectă a Legii fundamentale. Nimeni altcineva, nici președintele, nici altă autoritate a statului și nici măcar societatea civilă, nu are dreptul să se substituie autorității CCR pentru a da verdicte cu privire la respectarea Constituției României.



Prin urmare, declarațiile președintelui Iohannis echivalează cu un îndemn la nesupunere în fața legilor și instanțelor judecătorești din România. După modelul președintelui Iohannis, orice cetățean poate întârzia după bunul plac punerea în aplicare a unei obligații legale, a unei amenzi sau a unei sentințe, pe motiv că vrea să înțeleagă mai bine motivarea celor care au emis sancțiunea.



Este inadmisibil ca președintele Iohannis să insinueze că decizia CCR ar pune sub semnul întrebării independența procurorilor. În motivarea CCR se precizează explicit: „Controlul Ministrului Justiției constă în verificarea eficienței manageriale, a modului în care procurorii își îndeplinesc atribuțiile de serviciu (...). Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmării penale și soluțiile penale.”



Nimeni, nici Curtea Constituțională, nici majoritatea parlamentară, nici ministrul Justiției și nimeni altcineva nu a pus nici măcar un moment în discuție independența procurorilor în administrarea cauzelor. De altfel, chiar în noile legi ale justiției, adoptate cu votul majorității PSD+ADLE, este garantată în mod explicit independența procurorilor în instrumentarea cauzelor. Amendamentul introdus la Legea 303 privind statutul magistraților: Art. 3 alin. 1^1: „Procurorii sunt independenți în dispunerea soluțiilor, în condițiile prevăzute de Legea nr.304/2004, privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”



Așadar, insinuarea președintelui că cineva ar dori să intervină în independența procurorilor este o acțiune deliberată de dezinformare a opiniei publice din România, ceea ce este incalificabil în raport cu funcția de președinte al republicii.



În același registru de dezinformare și intoxicare a cetățenilor români se încadrează și afirmația președintelui Iohannis că PSD sau CCR ar urmări „amputarea atribuțiilor sale”. Nu poți amputa ceva ce nu există. Constituția României nu conferă niciun rol președintelui României în revocarea procurorilor-șefi. Este deci o minciună că atribuțiile sale constituționale ar fi fost restrânse printr-un demers al PSD sau prin deciziile CCR.



Dimpotrivă CCR îi recunoaște președintelui rolul în verificare legalității procedurii de revocare a unui procuror șef. În schimb, CCR înlătură refuzul președintelui, după bunul plac al al unei cereri de revocare. Dacă un procuror șef a încălcat condițiile legale privind funcția sa, atunci acesta trebuie revocat, pentru că așa prevede legea! Bunul plac al președintelui Iohannis nu poate fi mai presus de lege! De aceea nu poate refuza o cerere de revocare legală! Este deci amputat doar bunul plac al președintelui Iohannis, în niciun caz atribuțiile sale constituționale.



Nu în ultimul rând, PSD condamnă declarațiile ironice ale președintelui Iohannis cu privire la Statul Paralel, care în optica sa ar fi doar „o poveste”. Protocoalele secrete prin care justiția a fost subordonată serviciilor secrete reprezintă o realitate, nu o poveste. Abuzurile procurorilor Lucian Onea și Mircea Negulescu „Portocală” care acum sunt cercetate penal, reprezintă o realitate, nu o poveste! Deciziile unor instanțe de judecată care au respins dosare DNA pe motivul falsificării probelor sau distorsionării unor interceptări nu sunt o poveste, ci realitate foarte concretă. Achitările în marile dosare politice, făcute în funcție de agenda politică a celor aleși, reprezintă de asemenea, o realitate și nu o poveste. Miopia politică a domnului Iohannis cu privire la toate aceste abuzuri grave pune serios sub semnul întrebării autonomia sa decizională, mai ales în condițiile în care DNA a confirmat începerea urmăririi penale într-un dosar care îl vizează în mod direct pe președintele României", se arată în comunicatul PSD.