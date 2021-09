PSD depune propria moțiune de cenzură doar dacă va fi semnată și de USR-PLUS. Sorin Grindeanu: ”Trebuie să își asume dezastrul din ultimul an”

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că USR-PLUS trebuie să își asume un text de moțiune de cenzură din care să se înțeleagă că aceștia au fost la guvernare:

„Dacă vor cu adevărat să dea jos guvernul trebuie să își asume dezastrul din ultimul an și să voteze moțiunea PSD. (...) În momentul în care noi am făcut publică moțiunea cu 157 de semnături ale parlamentarilor PSD, am invitat pe toți cei care au vrut să voteze această moțiune să vină la discuții, inclusiv pe textul moțiunii. Nu au avut bunul-simț să ne consulte pe text și au venit cu un text din care reiese că USR-ul chiar nu a fost la guvernare.

Vedem mâine la Biroul Permanent Reunit ce vor spune cei de la USR-PLUS. Tot ceea ce ne dorim este să plece Cîțu, dar să plece împreună cu Ghinea, cu Barna, cu Drulă și cu Năsui. Sunt în aceeași măsură vinovați pentru dezastru.

Ne interesează mâine mult mai mult decât moțiunea USR-PLUS ca la Biroul Permanent Reunit să treacă propunerea noastră de a face comisie de anchetă cu privire la ceea ce se întâmplă în Energie. Asta este agenda principală a cetățeanului.”



