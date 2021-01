Lovitură pentru noul Executiv! Gabriela Firea: PSD pregătește moțiune de cenzură împotriva Guvernului

”Noi am afirmat încă de anul trecut, și nu doar am afirmat, am avut și diferite demersuri, fie în Parlament, fie acțiuni publice, în care am solicitat imperativ Executivului să deschidă școlile. E adevărat, cu măsurile care se impun în această perioadă.

Ministrul Sănătății ar vrea să meargă pe această variantă a redeschiderii școlilor, dar ezită în acest moment să aibă o atitutinde mai tranșantă, probabil pentru a nu-l supăra pe domnul CÎțu, pentru a nu-l supăra pe președintele parțidului majoritar din coaliție, pe domnul Orban, despre care spuneam că a fost cel mai îndârjit în a ține învățământul online într-o țară care nu are posibilitatea să asigure învățământ online pentru toți elevii. Și avem cifrele deja recunoscute de noul ministru.

Demersurile noastre nu vor fi doar în zona postărilor pe Facebook, sau în zona declarațiilor la emisiuni, ci în Parlament vom avea atitudini cât se poate de ferme, în cadru democratic”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.

Gabriela Firea a mai comentat, miercuri, la Antena 3, situaţia creată după decizia CCR, care a hotărât că este constituţională creşterea punctului de pensie cu 40%.

"Le place sau nu le place celor de la Guvern, CCR spune clar că majorarea punctului de pensie propusă de PSD în Parlament este constituţională (...) Ce vreau să garantez este că noi, PSD, vom milita în Parlament pentru ca acea majorare, cu 40%, să se producă. Vom corecta acele mici erori de tehnică legislativă sesizate de CCR.

Firea: Odată corectate erorile de tehnică legislativă, Guvernul nu mai are nicio scuză să nu crească pensiile

Însă, odată amendate aceste aspecte sesizate de CCR, Guvernul nu mai are niciun motiv, din acest moment, să nu majoreze cu 40% punctul de pensie. Nu există nicio scuză. Dacă eşti la guvernare trebuie să faci rost de bani, dacă nu poţi, te dai la o parte. Tranziţia către populaţie a tot ce înseamnă austeritate nu mai este demnă de vremurile în care trăim. Nu mai suntem în acele vremuri în care punem biruri pe oameni şi îi săltăm doar pe ai noştri", a spus Firea, miercuri, la Antena 3.