Rareș Bogdan cere o dată clară la care se vor desființa controalele terestre la frontiera Schengen: Să nu mă gândesc la versul “egalitate, dar nu pentru căței”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, cere o dată exactă la care se vor desființa controalele terestre la frontiera Schengen.

Sursa foto: Profimedia Images

”Data desființării controalelor terestre la frontiera Schengen! Haideți cu ea! Noi ne-am făcut treaba, am obținut o rezoluție care vorbește în premieră despre aducerea Austriei în fața justiției pentru încălcarea Tratatelor UE și plata de compensații României (peste 100 mld euro, spun experții), am fost raportorul din umbră al EPP și știu ce greu am obținut rezoluția, dar decizia politică întârzie.

Comisarul european pentru Afaceri Interne a trimis miercuri Consiliului o solicitare ca data să fie stabilită în iunie, pe ordinea de zi va fi pusă și această chestiune, dar după mine, ritmul în care au loc deciziile este nesatisfăcător. Dacă o țară membră are o urgență, ea trebuie să devină urgență tuturor.

Așa înțeleg eu solidaritatea. Să nu mă gândesc la versul “egalitate, dar nu pentru căței”! Urgența României să devină a UE!

România care e aici, lângă Ucraina, și își asumă în continuare riscuri, sau nu pricepem pe ce lume trăim? Sute de ani, românii au apărat Europa de atacuri care urmăreau descreștinarea ei, sau pur și simplu spolierea de resurse, jaful organizat, iar în timp ce Vestul și Nordul se dezvoltau, noi eram aici, la frontiere, cu arma în mână, apărați doar de Dumnezeu!”, a scris Rareș Bogdan într-o postare făcută pe Facebook.