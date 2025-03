Reacția lui George Simion și a președintei POT după decizia CCR în cazul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu s-a întâlnit cu liderii AUR și POT, George Simion și Ana Maria Gavrilă, luni, 10 martie 2025. Sursa foto: Facebook/ George Simion

Liderii partidelor extremiste care îl susțin pe Călin Georgescu în cursa prezidențiale au reacționat, pe rețelele sociale, la decizia Curții Constituționale. Președintele AUR George Simion a scris pe Facebook, după ce judecătorii CCR au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, „rușine” și „nu ne veți învinge”. La rândul ei, președinta POT a denunțat un sistem „înfiorător” care „devorează” democrația. Anamaria Gavrilă a susținut, de asemenea, că decizia este un arbitrară întrucât Călin Georgescu a întrunit toate prevederile legale pentru a candida.

Președintele AUR a scris pe Facebook că „deja poporul român s-a trezit și va fi învingător”.

La rândul ei, președinta POT Anamaria Gavrilă

„România se află într-o situație extrem de dificilă. O dată cu anularea alegerilor prezidențiale, un sistem înfiorător și-a arătat colții și devorează din democrația și libertatea noastră de trei luni de zile. Întrebarea este mai este democrația și libertatea (sic!) sunt oare ele niște concepte importante pentru noi? Merită să luptăm pentru ele? Democrație este atnci când majoritatea decide și libertatea este atunci când putem alege pe cine vrem noi dintre toți candidații posibili.

Călin Georgescu a întrunit prevederile legale și cu toate acestea a fost interzis de niște judecători, judecători din Biroul Electoral Central și judecători CCR.

Sistemul este slab pentru că nu a reușit să ne păcălească să votăm pe unul de-al lor, așa că tot ce au putut ei să facă este să interzicere a candidatorii de către judecătorii CCR și judecătorii din Biroul Electoral Central”, a spus Anamaria Gavrilă.

Președinta POT a mai susținut că judecătorii au creat un precedent „groaznic” și a deplâns faptul că judecătorii CCR nu pot fi „trași la răspundere” pentru decizia lor.

„Acel precedent de a judeca pe conștiință. Așadar, ce înțelegem noi este că judecătorii din România nu mai judecă pe lege, îi judecă pe conștiința lor. Așadar, dacă un judecător a decis că un om trebuie să meargă la închisoare, că așa i-a dictat conștiința lui, poate să facă asta. Pentru că e judecător și pentru că parte a sistemului nu va fi tras la răspundere. Pentru că este parte din sistemul acesta și nu va fi tras la răspundere.

Pentru că este parte din sistemul acesta și nu va fi tras la răspundere. Un judecător poate să ia cuiva toată averea, toți bănuții, casa, tot ce are el. Pentru că așa i-a decis, i-a dictat conștiința. Așa a decis el. Și nimeni nu poate să-l tragă la răspundere, pentru că este parte din sistem. Un judecător poate să oprească pe cineva să se exprime public. De ce? Pentru că așa a decis el. Așa i-a dictat conștiința”, a spus Anamaria Gavrilă.

Șefa POT a subliniat că acum așteaptă ca Călin Georgescu să își anunțe decizia, după ce partidul POT i-a făcut o propunere pentru ca această mișcare inițiată de el să meargă mai departe.

„Așteptăm acum decizia domnului Georgescu. Partidul POT și eu. Am fost luni și am discutat cu dânsul. Noi am făcut o propunere. O propunere care am crezut noi că este corectă și maximizează cumva șansele în sistemul acesta înfiorător în care trebuie să mai trăim și să=l mai răbdăm. Am făcut așadar o propunere ca această mișcare, trăire, această insuflețire a poporului român care s-a făcut de Dumnezeu prin domnul Călin Georgescu să meargă mai departe. Însă decizia rămâne la domnul Călin Georgescu. Așteptăm și noi decizia dânsului. Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să binecuvânteze și judecătorii și poate să îi lumineze”, a mai spus președinta POT.

Curtea Constituțională a respins marți, definitiv, candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai, potrivit surselor Antena 3 CNN. În ședința Curții, judecătorii CCR au respins cu unanimitate de voturi toate contestațiile depuse la decizia luată de Biroul Electoral Central duminică seara, când a fost invalidată candidatura lui Georgescu.