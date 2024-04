Marcel Ciolacu: "Românii au investit o sumă record, aproape 3,2 miliarde de lei, în emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an"

Românii au investit o sumă record de aproape 3,2 miliarde de lei, în emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Asta de fapt arată încrederea lor în dezvoltarea economiei românești. Aceeași încredere am văzut-o și la investitorii străini. Am discutat săptămâna trecută, împreună cu colegii mei, în Qatar și Emiratele Arabe Unite, cu investitori de calibru despre proiecte în mai multe zone strategice: energie verde, infrastructură portuară și agricultură. Și sunt convins că aceste investiții majore vor avansa rapid.