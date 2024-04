Marcel Ciolacu: "România rămâne un stat devotat valorilor europene"

România rămâne un stat devotat valorilor europene şi hotărât să pună în valoare proiectul european, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, în contextul în care a reamintit că, în urmă cu 19 ani, ţara noastră a semnat Tratatul de aderare la UE.

"În urmă cu 19 ani, România a semnat Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, care i-a permis să devină membru oficial la 1 ianuarie 2007.

Astăzi, Uniunea Europeană continuă să ofere cel mai bun cadru pentru prosperitatea, stabilitatea şi dezvoltarea pe termen lung a României.

România rămâne un stat devotat valorilor europene şi hotărât să pună în valoare proiectul european", a transmis Marcel Ciolacu, joi, într-o postare pe pagina de X a Guvernului.

