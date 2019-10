Rovana Plumb, după respingerea din Comisia JURI: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost o nedreptate”

Rovana Plumb iese la atac după ce candidatura sa pentru postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsă. Aceasta spune că a fost scoasă din cursa de standarde duble și de jocuri politice făcute cu ajutorul unor europarlamentari români.

Rovana Plumb mai adaugă că ceea ce i s-a întâmplat este o nedreptate, dar spune că va merge mai departe ca europarlamentar.

"Mulţumesc premierului Viorica Dăncilă şi Guvernului României pentru sprijinul acordat pe tot parcursul procesului de numire a comisarului european. Au ştiut cu toţii că mi-aş fi reprezentat ţara cu profesionalism şi demnitate pe tot parcursul mandatului. Mulţumiri speciale tuturor specialiştilor din DG Move pentru suportul de care au dat dovadă în toată această perioadă. Am fost scoasă din cursă de standarde duble şi de jocuri politice făcute, din nefericire, şi cu ajutorul unor colegi români. Ceea ce mi s-a întâmplat a fost o nedreptate, dar am, ca de fiecare dată, puterea de a merge mai departe. Am votul a milioane de români care au susţinut PSD la europarlamentare şi cărora le mulţumesc încă o dată", a declarat Plumb, într-un comunicat de presă.