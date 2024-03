Nicolae Ciucă, anunţul momentului: "Am aprobat lista cu europarlamentari"

Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, a anunţat lista europarlamentarilor pentru alegerile din 9 iunie 2024.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ramona Chiriac a anunţat că nu doreşte să candideze la alegerile europarlamentare, din motive personale. Aceasta era deschiderea de listă a celor două partide, PSD şi PNL, la scrutinul pentru PE din 9 iunie.

Lista comună la europarlamentare este discutată în şedinţele celor două formaţiuni, atât PSD cât şi PNL stabilind ordinea poziţiilor eligibile.

"Am aprobat lista cu europarlamentari. Sunt sigur că aveți nevoie de nume. Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Adina Vălean, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Mircea Hava, Gheorghe Falcă, Virgil Popescu, Alexandru Muraru și Mara Mareș", a spus Nicolae Ciucă.

"După ce am parcurs acest punct, am votat de asemenea Alianța cu PSD și conex la acest punct am stabilit și am aprobat convocarea în ședință de urgență a Consiliului Național al PNL pentru data de 24 martie, astfel încât să putem să validăm această decizie de constituire a Alianței electorale și desigur să finalizăm procedura de fuziune prin absorbție cu ALDE", a mai spus Nicolae Ciucă.

"Totodată, am validat candidaturile pentru 21 de candidați la poziția de președinte al CJ și la 21 de municipii, reședințe de județ la care se adaugă și candidații pentru sectoarele 1 și 6 din București", a mai spus Nicolae Ciucă.

Până la acest moment, după retragerea Ramonei Chiriac, lista comună se prezintă astfel:

Mihai Tudose (PSD, Rareş Bogdan (PNL), ⁠Gabriela Firea (PSD), ⁠Dan Motreanu (PNL), ⁠Victor Negrescu (PSD), ⁠Adina Vălean (PNL), ⁠Vasile Dîncu (PSD), ⁠Daniel Buda (PNL) ⁠Maria Grapini (PSD) ⁠Siegfried Mureşan (PNL), Gheorghe Cârciu (PSD), ⁠Dragoş Benea (PSD) ⁠Mircea Hava (PNL), ⁠Titus Corlăţean (PSD), ⁠Dan Nica (PSD), Gheorghe Falcă (PNL), ⁠Roxana Mînzatu (PSD), ⁠Virgil Popescu (PNL), ⁠Alexandru Muraru (PNL).

Printre candidaţii PNL ar urma să se afle şi deputatul Mara Mareş, preşedinta Organizaţiei de Tineret a partidului.

Ordinea candidaţilor poate suferi modificări, în funcţie de discuţiile interne din partide.