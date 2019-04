Scandal PSD-ALDE la Iași. Maricel Popa (PSD), despre Vosganian: A făcut un gest pueril

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD, Maricel Popa, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că este "puerilă" motivaţia deputatului Varujan Vosganian, vicepreşedinte ALDE, referitoare la plecarea sa de la conferinţa care a avut loc sâmbătă la Teatrul Luceafărul, eveniment unde a fost şi conducerea centrală a PSD.



Întrebat fiind cum cataloghează plecarea lui Varujan Vosganian din timpul Conferinţei Judeţene a PSD Iaşi, unde se afla în calitate de invitat, Maricel Popa a răspuns iniţial că acesta l-a anunţat în prealabil că va pleca mai devreme.



"În paralel cu evenimentul PSD se desfăşura în oraş pelerinajul de Florii în Iaşi, iar domnul Vosganian s-a grăbit să ajungă acolo", a spus Maricel Popa.



Deputatul Varujan Vosganian a anunţat pe pagina sa de Facebook că a părăsit lucrările Conferinţei Judeţene a PSD Iaşi, nemulţumit fiind că în discursurile liderilor PSD s-a amintit doar despre guvernarea PSD.



"Sunt, încă, la vârsta noutăţilor, chiar dacă am trei decenii de experienţă politică. Astăzi, răspunzând cu politeţe unei invitaţii, am participat pentru prima oară în viaţa mea la o întrunire PSD, cea a organizaţiei Iaşi. I-am ascultat pe distinşii oratori vorbind despre guvernarea (doar a) PSD, despre faptul că toţi românii de bună credinţă sunt în PSD etc.etc., drept care, după vreun ceas, am socotit că e mai bine să plec, ca să nu-i tulbur", a scris Varujan Vosganian pe pagina sa de socializare.



Întrebat de jurnalişti şi despre postarea vicepreşedintelui ALDE, Varujan Vosganian, Maricel Popa a răspuns, în conferinţa de presă, că această motivaţie i se pare "puerilă".



"Nu ştiu ce postează fiecare, dar trebuie să ne asumăm. El mi-a spus înainte că stă zece minute la evenimentul PSD. Că după aceea trebuia să ia cuvântul şi a găsit o motivaţie puerilă, este altceva. E o scuză a domnului Vosganian. Eu l-am invitat. Cu o săptămână înainte trebuia şi el să mă invite. Eu am făcut acest gest", a spus Maricel Popa, care la sfârşitul săptămânii trecute a fost ales în funcţia de preşedinte al PSD Iaşi.



El a ţinut să sublinieze că la alegerile europene fiecare partid merge separat, iar "PSD şi ALDE sunt împreună doar la guvernare".



Sâmbătă, la Iaşi a fost organizată Conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene a PSD, în cadrul căreia a fost stabilită noua conducere. La eveniment au fost prezenţi liderul PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, de secretarul partidului, Codrin Ştefănescu, dar şi de miniştrii Daniel Suciu, Eugen Teodorovici, Răzvan Cuc, Marius Budăi, Alexandru Petrescu.