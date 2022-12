George Simion, scandal la poarta PSD. Poliția a fost nevoită să intervină

A fost scandal la poarta PSD. George Simion a mers la ușa lui Marcel Ciolacu pentru a-i duce cele două milioane de semnături pe care AUR le-a strâns pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Liderul AUR a fost ținut însă la poartă și nu a reușit să intre în curtea partidului. În schimb, a trebuit să dea explicații polițiștilor chemați la PSD.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Liderul AUR, George Simion, s-a dus, împreună cu mai mulți membri de partid, la sediul PSD, pentru a le înmâna social-democraților semnăturile strânse pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis.

George Simion a venit cu o dubă plină de cutii în care se aflau semnături pentru demiterea lui Klaus Iohannis. "Iohannis nu este președintele românilor, el este președintele austriecilor Dacă PSD ne-ar susține am avea majoritate în Parlament și am putea să inițiem referendumul de demitere a lui Klaus Iohannis”.

George Simion consideră că PSD-iștii îl țin în brațe pe Klaus Iohannis.

"PSD-ul îl ţine în braţe pe acest Klaus Iohannis care nu a fost în stare să ne ducă în Schengen, care ne sfidează, care spune că nu trebui boicotată Austria. Care nu e în stare nici la Consiliul European să pună pe agendă subiectul Schengen. Este posibil să fie unul dintre oamenii care nu a vrut de la început", a declarat George Simion.

"Sunt două milioane de semnături strânse în perioada noiembrie 2021 - mai 2022. Cred că dacă am strânge acum ar fi și mai multe! Românii îl vor demis pe Iohannis!", a mai spus George Simion.

La sediul PSD însă nu se aflau liderii social-democrați. Marcel Ciolacu este plecat în țară, acolo unde îl însoțește pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la inaugurarea unor obiective de infrastructură.