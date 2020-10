Scandal între liberali şi Dominic Fritz la Timiş. PNL dă ultimatum USR să semneze până luni protocolul fără pretenţii la funcţii sau să facă alianţă cu PSD

Acum, spune Nica, îi invită și pe liderii alianței "să facă acest minim efort de a respecta voința alegătorilor" și să semneze documentul "până luni la prânz".

"Am semnat astăzi, în cadrul conferinței de presă de la PNL Timiș, parteneriatul pentru Timiș și Timișoara cu USR-PLUS, un protocol care nu conține nicio mențiune despre funcții, ci doar proiecte și programe comune celor două partide.

Nica (PNL): Aștept USR-PLUS să semneze protocolul până luni la prânz

Îi aștept și pe cei de la USR-PLUS, dacă chiar sunt sinceri în demers și spun că nu îi interesează funcțiile, ci îi interesează problemele oamenilor și proiectele comune la care am convenit, să facă acest efort să vină să îl semneze până luni la prânz.

Le ofer și o cafea, pentru că suntem gazde bune și bănățenii sunt gazde bune și tolerante, și să facă acest minim efort de a respecta voința alegătorilor și să semneze acest parteneriat pentru Timișoara și Timiș.

Nica: Dacă pe USR-PLUS îi interesează funcţiile, să facă o alianţă toxică cu PSD

Este un parteneriat pe care eu îl consider excelent, parteneriat bazat pe proiecte și principii sănătoase. Dacă pe dumnealor îi interesează funcțiile, atunci să o spună foarte clar sau să facă ceea ce au și spus: să facă o alianță periculoasă și toxică cu PSD în Consiliul Local Timișoara.

Noi nu dorim să avem nici un fel de discuții cu PSD pe această temă, dar dacă ei vor să facă acest lucru, le dorim succes", este mesajul transmis, vineri, de Alin Nica, pe pagina sa de Facebook.

Nica a mai declarat că exclude orice alianţă cu PSD sau Pro România, în Consiliul Local Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş.

Fritz: Exclud orice fel de înțelegere cu PSD

În replică, primarul ales al Timişoarei, Dominic Fritz, afirmă că exclude orice fel de înţelegere cu PSD.

"Văd că apar primele articole cică `Fritz nu exclude alianță cu PSD/Pro România`. Să vă întrebați cui servesc astfel de titluri...

Mai corect ar fi `Fritz știe să numere până la 14`. Atâtea voturi ne trebuie pentru o majoritate în Consiliul Local Timișoara, o majoritate cu care putem gestiona pandemia, completa echipa executivă a primăriei și vota proiectele urgente ale orașului. USR PLUS are 13. PNL s-a retras azi (nu sunt sigur unde). Mai rămân două partide: PSD și Pro România.

La Consiliul Județean, tot aceste 4 partide sunt. Fără un parteneriat cu USRPLUS, Alin Nica are aceleași două opțiuni, indiferent ce spune public.

Sper ca PNL să aibă înțelepciunea să semneze parteneriatul cu USRPLUS așa cum l-am negociat de o săptămână și să nu aducă la putere PSD. Exclud orice fel de înțelegere cu PSD.

E simplu: Cheia este la PNL și sper să deschidă ușa corectă pentru noi toți.

PS: Am tot respectul pentru campania electorală pentru parlamentare, o parte importantă a democrației. Dar refuz ca viitorul Timișoarei să devină o piesă de joc în această campanie. Aici, în Timișoara, am încheiat campania în 27 septembrie, am avut alegeri, acum putem să trecem la treabă. Vă rog", a scris primarul ales al Timişoarei, Dominic Fritz, pe pagina de Facebook.

De la ce pornit scânteia

Liderii PNL şi cei ai USR-PLUS din Timiş nu au ajuns la un acord în privința funcţiilor de viceprimari în Timişoara şi de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Timiş.

Scânteia de la care au pornit neînțelegerile joi a fost chiar o declarație la deputatului USR Cătălin Drulă care a spus că partidul său negociază proiecte, nu funcții.

Liberalii au considerat că declarațiile lui Drulă sunt inacceptabile și au replicat că, de fapt, chiar cei de la USR au cerut negocierea funcţiilor, şi nu a proiectelor.