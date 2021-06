Demisie cu răsunet în PNL, după 23 de ani de activitate: ”Mâine am să detaliez pe scurt decizia demisiei”

”Azi, după 23 de ani de activitate în PNL și după ce am încheiat mandatul de 4 ani în care am fost Vicepreședinte PNL Bihor și Prim-Vicepreședinte PNL Oradea, mi-am depus demisia din PNL !

Mâine am să detaliez pe scurt decizia demisiei”, a scris Sebastian Lascu pe o rețea socială.

În luna octombrie, acesta a prezentat câteva dintre proiectele pe care le-a avut în activitatea politică:

”Vă prezint proiectele personale :

Între 2012 și 2016 în calitate de consiler municipal la Primăria Oradea, am inițiat 3 H.C.L. hotărâri de consiliu local

Deschiderea curților școlilor pentru toți cetățenii.Proiect necesar datorită lipsei terenurilor de sport pe teritoriul orașului

Inhalosedare pentru susținerea cazurilor sociale dar și pentru sprijinul Facultății de Medicină Oradea

Concurs de artă stradală pentru a oferi artiștilor locuri unde să se desfășoare și să oprească pictarea ilegală a unor zone și clădiri

Un proiect discutat în acea perioadă dar nematerializat și anume un sistem automatizat de închirieri biciclete care să fie prevăzut cu centre automatizate în poziții strategice în Oradea

În ultimii ani, 2016-2020, în calitate de consilier județean la Consiliul Județean Bihor, am reușit deși în opoziție, să susțin 4 proiecte :

Dușuri și toalete în cele mai frecventate comune care asigură campări și anume Padiș, Șuncuiuș și Vadu Crișului : crearea de dușuri și grupuri sanitare în cele mai populate zone turistice de camping din județul Bihor. Parțial au fost finanțate proiectele de C.J. Bihor cu excepția Padișului. Acum etapa de lucru este la primăriile implicate care au primit o mică parte de bani dar suficient pentru pregătirea primei etape și anume : autorizații, utilități și placa de beton pentru containere.

Proiect pilot de supraveghere video a zonelor turistice pentru a opri deversarea ilegală a deșeurilor în natură și indirect supravegherea furtului de lemne, pescuitului ilegal, etc...: protejarea video a unei zone întinse pe teritoriul a 4 comune importante turistic din județul Bihor, Bulz-Bratca-Șuncuiuș-Vadu Crișului, împotriva aruncării deșeurilor în natură. Proiect pilot ce a însemnat montarea de zeci de camere video pentru a identifica vinovații.Situația actuală a proiectului presupune obligativitatea implicării instituțiilor statului și anume : Agenția de Mediu, Garda de Mediu, Poliția și comunele implicate pentru campanii de informare a cetățenilor.C.J. Bihor și-a realizat partea din proiect în afară de a muta supravegherea video către instituția subordonată, și anume Societatea de Pază și Protecție, pentru a putea avea o persoană desemnată care să poată da raportul lunar cu înregistrările video către conducerea C.J. Bihor.

Punct de informare turistică : împreună cu mai multe entități și angajați CJ Bihor, am reușit să susținem finanțarea din partea CJ Bihor cu 25000 euro a unui centru de informare turistică pentru una dintre cele mai vizitate comune turistice din județul Bihor și anume comuna Șuncuiuș.Etapa următoare a rămas la Primăria Șuncuiuș pentru a fi dus mai departe.

Proiect turistic istoric : împreună cu mai multe entități și persoane am început primele discuții și am pregătit parteneriatul între Muzeul Țării Crisurilor - CJ Bihor - C.A.P.D.D. - comuna Șuncuiuș pentru redescoperirea unei cetăți vechi de 3500 de ani și pregătirea proiectului pentru finanțare europeană.Etapele următoare pot merge înainte doar dacă interesul pentru dezvoltarea județului va fi înțeleasă de toate părțile implicate.

Din 1998 de când sunt membru P.N.L. am deținut mai multe poziții politice : Vicepreședinte T.N.L. Oradea, Președinte T.N.L. Bihor, Membru B.P.L. Oradea , Membru B.P.J. Bihor.

În prezent ,în urma ultimelor alegeri interne, am fost ales prin vot: Prim-Vicepreședinte P.N.L. Oradea și Vicepreședinte P.N.L. Bihor.

Fiind un om al proiectelor, am demonstrat în fiecare for politic în care am fost până acum că am reușit să îmi susțin ideile ! Am fost un consilier local din Oradea care am reușit să îl conving pe domnul primar Ilie Bolojan să îmi susțină 3 hotărâri de consiliu local și am fost un consilier județean care am inițiat și susținut 2 proiecte județene în consiliul județean deși fiind în opoziție !

Dacă am reușit să susțin aceste legi locale sau județene sunt sigur că voi reuși să susțin și legi în Parlamentul României !

În mediul privat am reușit să susțin proiecte europene plus alte proiecte de dezvoltare turistică, proiecte care au atras mii de turiști în județul Bihor”, scria, la acel moment, Sebastian Lascu.

După 22 de ani de când sunt membru al Partidului Național Liberal m-am hotărât să mă înscriu în cursa internă a P.N.L.... Publicată de Sebastian Lascu pe Duminică, 11 octombrie 2020

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal