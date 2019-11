Secretarul general al PNL, despre Iohannis: Este un om al cărui destin a fost scris de Dumnezeu! Mircea Badea: Nimeni nu vede monstruozitatea asta?

foto> Antena3.ro

Secretarul general al PNL, Robert-Ionatan Sighiartău, a dus laudele pentru Klaus Iohannis la un nivel greu de atins.

În cadrul evenimentului desfășurat, joi, la Galați, Robert Sighiartău a spus că destinul lui Klaus Iohannis a fost scris de Dumnezeu.

”Este un om al cărui destin a fost scris de Dumnezeu! (...) În aplauzele dvs., actualul și viitor președinte al României: Klaus Iohannis", a spus Sighiartău.

Momentul a fost comentat de Mircea Badea, pe pasa cu Ediția specială moderată de Adrian Ursu:

"Cât de frică le este ăstora de pușcărie, totuși? Ce anume ar fi determinat pe cineva să spună așa ceva? Nimeni nu vede monstruozitatea asta? Eu am crezut că e făcătură - am zis că nu are cum să fie", a spus Mircea Badea.