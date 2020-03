”Nu goneam, am depășit viteza, recunosc”, spune senatorul, care explică cum s-au petrecut lucrurile.

”M-a oprit agentul de poliție, a venit la geam și a cerut actele. I le-am dat (...) Normal că, având în vedere că eu am plecat de dimineață să fac un test și exista acel risc să fiu infectat, pentru că un coleg de-al meu din Constanța a fost testat pozitiv, i-am spus că pot fi pozitiv și că ma duc să fac test la București. I-am spus acest lucru de două ori”, a explicat senatorul la Antena 3.

”Era normal ca în această situație să știe. Ce a făcut dânsul după, că a sunat la DSP, a fost un gest normal.(...) Nu am cerut niciun favor, am semnat procesul verbal și am plătit amenda”, spune senatorul UDMR.

Senatorul UDMR este acuzat că le-ar fi spus agenților de la Rutieră, care l-au oprit in trafic pentru depășirea vitezei, că are coronavirus și că se grăbește să ajungă la București.