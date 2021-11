Soluția găsită de Piedone pentru familiile lăsate în frig din Sectorul 5: ”Alungăm frigul! Readucem zâmbetele furate de dezvoltatorul mincinos”

Stingem lampile și lanternele in blocul năpăstuit de pe Nicolae Dragan! Alungam frigul! Readucem zâmbetele furate de un dezvoltator imobiliar pervers și mincinos! Readucem lumina in casele fraților pacăliți și furați! Și, atenție: Readucem desenele animate in televizoarele stinse de luni bune! Fraților, Oamenii au cumpărat locuințe și au fost pacăliți! Dezvoltatorul imobiliar le-a racordat ilegal casele la curent! I-a mințit repetat ca le face contracte individuale! Dar... i-a batjocorit și i-a lăsat in voia sortii! Când și-au dat seama c-au fost furați, era prea târziu! Dezvoltatorul este cercetat penal! Dar nu ii ajuta cu nimic aspectul! Ei... își trăiesc calvarul! Din vara... n-au mai avut nici lumina, nici apa calda, nici zâmbet! Locuințele nu-s racordate la RADET! Au centrale pe gaz, dar fără curent... si ele sunt înghețate bocnă! Copiii învață la lampa, se îmbăiază in lighean, dorm îmbrăcați! Bolile le dau tuturor târcoale! Și e nedrept!!! Ca sa-și racordeze casele la curent au nevoie ca Primăria Capitalei sa le emită certificatul de urbanism! Momentan, actul este captiv in birocrație! ? NOI, Primăria Sectorului 5, nu ii putem ajuta cu acele acte! Din ce cauza, credeți? Din cauza unei aberații, oameni buni: Strada Nicolae Dragan este in Sectorul 5, dar se afla in administrarea Primăriei Capitalei! Din nefericire, așa este! ? Fac apel la Primarul General și la Consiliul General: Semnați actele necesare racordării blocului la curent! E frig si se întuneca repede, fraților!!! Va rog sa-i ajutați, urgent, pe acești oameni! Puneți-va in locul lor! Dacă ar fi rudele voastre? Dacă ar fi părinții voștri? Dacă ar fi copiii voștri???? Dacă cu s-ar fi întâmplat VOUĂ, mai erați impasibili??? Va rog, ajutați-i! Temporar, ii vom sprijini cum putem! Pana când birocrația nu-și va mai bate joc de aceste suflete... le alungam bezna și frigul cu un generator de 100 de litri, pe motorina! Va rămâne acolo, la bloc, permanent! Și ii vom asigura asistenta și carburant, desigur! Iar NOI, administrația Sectorului 5, ramanem lângă acești oameni, pana când li se va face dreptate! Va fi bine! Pentru ca trebuie sa fie bine! Cu stima, primarul Piedone❤️