Sondajele PNL şi PSD pentru candidaţii la Primăria Capitalei vor fi gata în următoarele ore

Sondajele comandate de PNL şi PSD pentru a-şi testa candidaţii la Primăria Capitalei vor fi gata luni, a anunţat Nicolae Ciucă, preşedintele PNL.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Sondajele au fost efectuate de cele două partide pentru desemnarea unui candidat comun la alegerile locale din 9 iunie 2024, însă decizia finală pe candidatul pe care ambele partide îl vor susţine pentru Bucureşti va fi luată în coaliţia de guvernare, după ce sondajele vor fi analizate cu atenţie.

La sondaje, PNL a testat doi candidaţi, respectiv liberalul Sebastian Burduja, ministrul Energiei şi preşedintele PNL Bucureşti, dar şi independentul Ionuţ Lupescu, fost fotbalist al naţionalei României.

De cealaltă parte, PSD a propus ca la sondaje să fie testaţi Gabriela Firea, fost primar al Capitalei şi fost ministru al Familiei, dar şi Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4 din Bucureşti.

"Nu am reuşit nominalizarea unui candidat. Am agreat să sondăm care sunt cele mai potrivit persoane. Sondajele sunt pe final. Noi am sondat Ionuţ Lupescu şi Sebastian Burduja, iar PSD pe Gabriela Firea şi Daniel Băluţă. Nu avem încă rezultatul sondajului, vine mâine", a dezvăluit Nicolae Ciucă într-un interviu la Prima News.

În ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor pentru primăriile de sector, Nicolae Ciucă a declarat că şi în aceste cazuri va fi adoptată metoda sondajelor. Liderul PNL a menţionat că pentru Sectorul 1 PNL îi testează pe George-Cristian Tuţă şi pe Sebastian Burduja, iar pentru Sectorul 2 pe Monica Anisie şi pe Mihai Culeafă.

Totodată, Nicolae Ciucă a dezvăluit că la alegerile locale, fiecare partid va merge "prin forţe proprii" şi doar la alegerile europarlamentare va exista o alianţă electorală şi o listă comună cu PSD.