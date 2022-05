Sorin Grindeanu îi critică pe sindicaliștii Metrorex: "Sunt pesimist că PNRR se poate realiza pe zona de metrou"

"Săptămâna asta am avut şi grevă la metrou la Bucureşti. Ştiţi ce mi s-apărut ciudat? Nu contest dreptul nimănui de a face grevă. Una din revendicări era ca personalul de conducere să primească 18% în plus, eu nu am mai văzut sindicate să... dar mă rog, nu neapărat asta e marea problemă.

Vor angajări şi reclamă faptul că au rămas posturi descoperite, că reţeaua s-a mărit dar personalul nu. Există anumite fundamentări sau argumente din acest punct de vedere.

Sigur, salarii mai mari dar ştiţi ce mă deranjează pe mine cel mai mult? Ritmul în care se implementează proiectele, unele dintre ele pe bani europeni, altele pe finanţări japoneze, ritmul în care se implementează aceste proiecte la metrou.

În acest moment sunt pesimist vizavi de PNRR pe zona de metrou că se poate realiza", a declarat Sorin Grindeanu la Digi24.

Mai mult decât atât, ministrul Transporturilor a precizat că, anul viitor, la rediscutarea PNRR, va încerca să redirecționeze fondurile propuse pentru metrou către calea ferată.

”Voi încerca, atunci când vom putea, la anul, dacă vor exista aceste discuţii la PNRR, ca să nu pierdem banii, să schimbăm această chestiune de pe metrou, poate pe calea ferată”, a mai declarat Sorin Grindeanu.