Tăriceanu, mesaj după mitingul din Piaţa Victoriei: Justiția e astăzi bolnavă

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, le-a transmis un mesaj participanţilor la mitingul de sâmbătă seară, spunând că justiţia din ţara noastră este în prezent bolnavă.

„Ţin în mod special să vă mulţumesc pentru mobilizarea şi participarea la mitingul care a avut loc sâmbătă în Bucureşti, un miting care nu a făcut decât să sublinieze faptul că se conştientizează pe deplin ameninţările la care sunt supuse societatea românească şi democraţia în România. Le mulţumesc atât colegilor mei din ALDE, cât şi tuturor românilor care ni s-au alăturat pentru a da un mesaj extrem de clar şi de limpede: STOP statului paralel. În România nu pot coexista şi statul de drept şi statul paralel. Am asistat, din păcate, în ultimii ani la o încălcare gravă a independenţei justiţiei şi aici mă refer la existenţa acelor protocoale secrete care au reglementat relaţiile dintre SRI şi justiţie.

„Am văzut nenumărate abuzuri care, practic, pun sub semnul întrebării respectul pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Am văzut toate aceste lucruri care demonstrează în mod clar că justiţia în România astăzi este bolnavă. Trebuie să eliminăm această cangrenă care s-a creat în România ultimilor ani pentru a reda cetăţenilor noştri încrederea că în România nu există nimic mai presus de lege şi că judecătorii le pot asigura o judecată corectă şi dreaptă. Acesta este mesajul care a reieşit limpede din manifestaţia care a avut loc în Bucureşti, o manifestaţie cum numeric nu am mai văzut în ultimii ani şi cred că aceasta este dovada, aş spune, deplinei conştientizări a acestei situaţii de fapt, unică probabil în Europa”, a declarat Tăriceanu.

PSD, alături de ALDE, au organizat sâmbătă seara un protest împotriva abuzurilor din justiţiei.