Gabriela Firea: ”Traficul de persoane și de copii este încă un fenomen îngrijorător în România”

Sursa foto: Facebook/ Gabriela Firea

”Am avut o întâlnire cu doamna Kari Johnstone, directorul interimar al Biroului pentru monitorizarea și combaterea traficului de persoane din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Traficul de persoane și de copii este încă un fenomen îngrijorător în România. S-au făcut eforturi considerabile pentru a reduce numărul cazurilor de copii abuzați sau traficați, iar rezultatele sunt vizibile și au fost recunoscute în ultimul raport anual al Departamentului de Stat al SUA.

Pentru Ministerul Familiei și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturile Copilului și Adopție este o prioritate prevenirea acestor cazuri în centrele unde sunt îngrijiți copiii aflați în plasament. Personalul din aceste centre este pregătit constant pentru a identifica aceste cazuri de la primele semne. Inclusiv operatorii care răspund la numărul unic pentru urgențele copiilor, 119, au participat la cursuri de formare în acest sens.

Anul trecut, în prima rundă de organizare a sesiunilor, au fost formați peste 300 de specialiști în asistență socială și protecția copilului care lucrau în serviciile destinate victimelor traficului de persoane. Aceste sesiuni de formare au fost organizate de ANPDCA în parteneriat cu Asociația E-liberare, iar ulterior cu International Justice Mission. Au fost aduși împreună specialiști în asistență socială și protecția copilului, poliție, crimă organizată, parchete, etc. Acum, au loc noi sesiuni de formare, derulate împreună cu Asociația E-liberare, dar au fost inițiate și cu Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER).

De asemenea, am precizat în discuțiile cu doamna Johnstone măsurile pe care luăm pentru a preveni separarea copilului de familie. De multe ori, copiii ajung în mâinile unor persoane cu intenții nepotrivite din cauza situației dificile din familie. Am finalizat Legea prevenirii separării copilului de familie, lucrăm la Planul de Acțiune al Garanției pentru Copii și avem la dispoziție peste 50 de milioane de euro pentru o rețea de 150 de centre de zi.

Ultimul an, însă, a venit cu o nouă provocare: criza refugiaților ucraineni, când sute de mii de femei și copii au trecut granița în țara noastră. În primele zile, după izbucnirea conflictului militar neprovocat de la graniță, mulți dintre copiii care au intrat în România nu au fost înregistrați corespunzător. Ulterior, am inițiat proiecte prin care am reglementat situația.

Acum, fiecare copil care trece granița din Ucraina, însoțit sau nu, este luat în evidență imediat cum pune piciorul pe pământ românesc și monitorizat permanent. Copiii neînsoțiți ajung în grija statului, iar pentru cei care vin alături de părinți sau alte rude avem metode să știm mereu unde se află și ce nevoie are. Am beneficiat de sprijinul organizației UNICEF și avem la dispoziție aplicația PRIMERO pentru identificare și monitorizare. Există deja în sistem date despre circa 8.000 de copii ucraineni, din cei peste 38.000 care sunt acum în România.

Știm că mai sunt lucruri de pus la punct și suntem preocupați să completăm demersurile celorlalte instituții ale statului român pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane. De asemenea, ne dorim ca eforturile depuse statul român să se regăsească în viitorul raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii”, scrie Gabriela Firea pe o rețea socială.