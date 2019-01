Tudorel Toader, atac dur la adresa lui Klaus Iohannis

foto: captura Antena 3

Tudorel Toader afirmă că președintele Klaus Iohannis este mai prost consiliat decât fostul președinte al României, Traian Băsescu și că oferă soluții seci, nedocumentate.

"Gândiți-vă, eram judecător la CCR, 10 ani de zile, și a fost perioada în care Curtea a fost cea mai solicitată, cu probleme foarte dificile, de mare rezonanță, de mare impact social, economic și făceau miting și închideam geamul ca să nu auzim zgomotul de afară.

Când am dat decizia cu CNSAS la Batiștei fotografiile noastre erau arse de manifestanți. Vă spun ceea ce sigur nu știți. Ajunsesem acasă, la Iași - era incredibil. Eram și la început ca judecător. Când vedeai că fotografiile, inclusiv a mea, erau ba rupte, ba arse. Dădeam decizii de mare impact pentru societate. Ieșea un personaj, să nu spunem care - deși identificabil. Și dacă decizia îi era favorabilă, judecătorii CCR erau și frumoși, și deștepți, cum vreți dvs.

Săptămâna următoare, același personaj. Dacă primea o decizie care nu îi era în așteptările dânsului, Curtea era fix invers. Deci, nu poți să te apleci să spunem așa spre toate opțiunile unora și altora. Președintele de atunci era mai bine consiliat decât președintele de astăzi. Președintele de atunci - să nu credeți că e vreo feblețe de-a mea - avea un fler, simțea lucrurile și le prezenta într-o manieră cel puțin credibilă. Președintele de azi, nu am nimic cu dânsul, dar nu are acest fler, această abilitate socială - sec îți spune că 'nu sunt de acord cu..., dar am să mă documentez.' Păi, trebuie să fii documentat când faci enunțuri și când dai o soluție, ", a spus Tudorel Toader, în interviul exclusiv acordat jurnalistei Oana Zamfir, la Antena 3.